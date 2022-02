André Cruchaga: poeta salvadoreño  que trasciende fronteras

Rebeca Henríquez

Colaboradora/DiarioCoLatino

“Un océano lleno de humanidad es el espejo donde se refleja la inteligencia, con la esencia de su alma, es un lindo jardín de poesías para la mirada y la curiosidad del lector. Además André Cruchaga, es un guerrero ante la adversidad del mundo, que nos incentiva a meditar entre el bien y el mal encontrando luz en los amaneceres oscuros de la duda”, así describe la poeta sueca, Cándida Pedersen, al poeta Salvadoreño, André Cruchaga.

Nueva Concepción, Chalatenango, fue la cuna de nacimiento del poeta salvadoreño, conocido por su seudónimo: “André Cruchaga”, en 1957, un escritor que debido al conflicto armado interno, y persecución armada a la que la población salvadoreña en aquel entonces se enfrentaba, decidió guardar su anonimato.

El poeta salvadoreño se expuso a la literatura desde la temprana edad de 14 años, se graduó como licenciado en ciencias de la educación, pese a la pobreza que su círculo familiar padeció. Ejerció la docencia durante 38 años, y actualmente cuenta con un conjunto de 114 libros escritos, algunos de ellos traducidos en 12 idiomas.

Cruchaga relató que sus inicios en la literatura fueron bajo la única necesidad de “expresar sentimientos, emociones, y su relación con el entorno”, relacionado al movimiento bucólico sobre la vida.

Sin embargo, no fue hasta en la universidad que decidió empaparse del mundo de la literatura.

Para el autor, el gusto por la literatura es uno de los principales pilares para desarrollarse en el movimiento, sin embargo, es la formación profesional más allá del fanatismo, lo que reivindica “el arte de escribir”.

“Hay una predisposición, natural del sujeto, pero en cualquier rama del conocimiento no basta el hecho de que nos guste algo, no es suficiente, y creo que es imperativo para toda persona, luego como voy a sustentar lo que a mí me gusta, que es a través de la formación, de la lectura”, destacó Cruchaga.

Las obras poéticas del salvadoreño han sido traducidas a doce idiomas: el italiano, griego, francés, holandés, catalán, rumano, inglés, euskera, serbio, entre otros. Y cuenta con el conjunto de 114 libros escritos durante sus tres décadas como escritor, mismos que destacan en países como: Chile, España, Grecia, Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Italia, y Cuba.

El libro “Viajar de las cenizas”, es uno de los más destacados por el autor, debido al significado emocional que tuvo su proceso de escritura. Su desarrollo se remonta al preámbulo entre la vida y muerte de su madre, y a través de la escritura plasmó “las condiciones que como ser humano, frente a la realidad, le toca vivir, junto a su estado de conmoción e impotencia”.

Durante el conflicto armado en El Salvador la poesía política, y la poesía de denuncia fue la principal herramienta por la cual Cruchaga se manifestó, lo que significó para el autor: “estar en sintonía con el momento histórico, que se estaba viviendo”, sin embargo, y debido a su escritura, sufrió persecución por las fuerzas armadas, y se vio obligado a vivir en constante migración dentro del país, y fue hasta la firma de los Acuerdos de paz que regresó a vivir a su pueblo natal.

“La poesía se convierte en un instrumento de denuncia, contra las injusticias, y contra el poder (…), no solo te sometes al escrutinio del poder, sino a que seas perseguido por el poder”, subrayó el escritor.

El poeta salvadoreño que ha trascendido fronteras, ha ganado premios como: el “Primer Festival Internacional de Poesía”, en El Salvador en 2002, II Festival Primavera de los Poetas, Alianza Francesa de El Salvador, 2006, y IV Festival Internacional de Poesía “EL Turno del ofendido, El Salvador, en mayo de 2007.

Debido a las precariedades que existen en el país, en torno a la cultura salvadoreña, y en el mundo de la literatura, André Cruchaga, concluyó que a nivel estatal “no existe una clara convicción y compromiso con la cultura en general; no hay apoyo estatal genuino”, principal problemática que afecta a los escritores salvadoreños en la actualidad.