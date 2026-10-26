Águila se impone en el clásico y Firpo defiende la cima con FAS como escolta

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Águila se quedó con los puntos de la jornada 17 del torneo Apertura 2026 tras remontar y vencer 3-1 a FAS en una nueva edición del Clásico Nacional disputada en el estadio Juan Francisco Barraza. Además, pese a la caída de los santanecos, Luis Ángel Firpo logró sostener la primera posición de la tabla general al rescatar un empate ante Platense, manteniéndose en la cima con 32 unidades y dejando a los tigrillos como sus inmediatos escoltas con un punto de diferencia al cierre de la fecha.

Inter Tecla viajó hasta Sonsonate para vencer a domicilio a Inca Aruba y sumar +3 en la jornada. Emerson Mauricio a los 68′ encontró el primero para los verdes y luego, a los 90’+9, Kike Vásquez sentenció el segundo para la victoria de 0-2 del cuadro tecleño.

El Águila se quedó con el clásico nacional a costa de los tigrillos que cayeron 3-1 en el Barraza. Edgar Medrano hizo efectiva la ley del ex a los 19′, al marcar el 0-1 en contra de los locales. Sin embargo, los emplumados respondieron al 45’+1, con tanto de Alexander Márquez, seguido del gol de Dixon Rivas y Eduardo Cruz para la victoria negronaranja.

Alianza recibió a Isidro Metapán para quedarse con la ventaja y los tres puntos de la jornada con un solitario gol. El cuadro paquidermo no pudo romper el empate de 0-0 ante los jaguares en los primos minutos del encuentro y esperó hasta los 43′ para tomar la ventaja con gol de Leonardo Menjívar que le dio la victoria a los blancos.

Municipal Limeño y Cacahuatique sellaron un empate de 3-3 en Santa Rosa de Lima. Para el cuadro cuchero marcó Juan Carlos Argueta, Danis Cerros y Gerson Mayen. Mientras que para los cafeteros convirtió Gerber y Sosa, Jefferson Valladares generó un gol en contra y Jomal Williams convirtió el tercero de los de San Miguel.

Atlético Balboa generó su tercera victoria tras vencer 1-2 al Fuerte San Francisco. Carlos Salazar abrió el marcador para los comandos azules, pero Víctor Landázuri y Juan Carlos Hernández definieron la victoria del Balboa.

Firpo, primero de la tabla de posiciones, empató ante el cuadro de Zacatecoluca. Platense fue el primero en pegar con el gol de Carlos Bogotá que le dio la ventaja a los 18′, y fue hasta los 59′ que los toros de Usulután emparejaron el marcador con el gol de Óscar Cerén, para que ambos equipos repartieran puntos.

Tras la jornada 17 del torneo Apertura 2026, Firpo se mantiene en la primera posición con 32 unidades, a un punto de FAS, que se convirtió en escolta. Isidro Metapán, Águila, Tecla, Alianza, Platense, Limeño, Balboa, Inca Aruba, Cacahuatique y Fuerte San Francisco conforman la tabla de posiciones tras la fecha.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...