16 de Enero de 2025

Por Nidia Diaz

Fundadora y militante histórica del FMLN

Dialogante, negociadora, firmante y constructora de los Acuerdos de Paz en EL Salvador

LO QUE UN DÍA SUCEDIÓ ENTRE NOSOTROS

Los Acuerdos de Chapultepec fueron el resultado de la lucha del pueblo salvadoreño, luego de 12 años de guerra civil, pero también un resultado de la participación de la comunidad internacional. El proceso de paz tuvo como uno de sus antecedentes más relevantes a solo 8 meses de haberse iniciado la guerra, la Declaración Franco-Mejicana de 1981, lanzada en nombre de los Estados y pueblos de México y de Francia, con la que se buscaba resolver por vía política el problema de la guerra civil en El Salvador, entre las partes, pues reconoció al FMLN/FDR como fuerzas representativas del pueblo, y como parte indispensable de la solución, legitimando las causas que llevaron a lucha al pueblo salvadoreño.

Muchos gobiernos como Cuba y Nicaragua, países europeos, asiáticos, africanos y Oceanía, organismos y organizaciones internacionales humanitarios, así como la solidaridad e internacionalismo de miles de personas, jugaron un importante papel para la humanización y la solución política al conflicto, inclusive muchos dieron su vida por esta causa justa. El Grupo de Contadora, en 1983, integrado por México, Panamá, Venezuela y Colombia , que buscaba la pacificación de la región centroamericana también jugo un gran papel en la integración del Grupo de Amigos del secretario general de la ONU en el proceso de Negociación en El Salvador (1990-1992), así como en la verificación y cumplimiento de estos acuerdos, en los subsiguientes años.

En el proceso de Dialogo Negociación, duro Ocho años, dialogamos, 6 de ellos sin negociación, con el presidente Napoleón Duarte fueron tres diálogos entre 1984 a 1987. En 1989 se reinició el dialogo con el presidente Alfredo Cristiani, dos diálogos sin negociación. En todos estos diálogos la iglesia católica fue la intermediaria con el arzobispo Rivera y Damas y el que ahora es el cardenal Gregorio Rosa Chávez. El gran esfuerzo ofensivo del FMLN en noviembre de 1989, cambio la correlación de fuerzas y provoco que el dialogo- negociación iniciara el 4 de abril de 1990 con los auspicios ahora de la ONU como intermediario y mediador. La negociación duro alrededor de dos años, firmándose la paz en Chapultepec el 16 de enero de 1992 y el fin del conflicto el 15 de diciembre de ese mismo año.

En el proceso de negociación nos trazamos cuatro grandes objetivos que tenían que ver con las Causas estructurales económicas ,sociales ambientales, culturales y políticas, que fueron acumuladas durante décadas, y que provocaron más de 80 mil muertos, 8 mil desaparecidos, exilados, presos, fraudes electorales, etc.:

-Terminar el conflicto Armado por la vía Política

-Impulsar la Democratización del País

-Garantizar el irrestricto respeto a los Derechos Humanos

-Reunificar a la sociedad salvadoreña

El objetivo inicial del proceso sería precisamente el de lograr acuerdos políticos para la superación de las causas que originaron la guerra, y la concertación de un cese del enfrentamiento armado y de todo acto que irrespete los derechos de la población civil, lo que debería ser verificado por la ONU.

Se establecieron los temas de negociación:

Fuerza Armada y Seguridad Publica

Derechos Humanos

Sistema Judicial

Sistema Electoral

Reforma Constitucional

Problema Económico Social

Cese al fuego, reducción y depuración del Ejercito,

Reincorporación de los integrantes del FMLN, conversión del FMLN a partido Político.

Calendario de cumplimiento de acuerdos.

Verificación de la ONU del cumplimiento de acuerdos y calendario

Los Acuerdos de Chapultepec gestionados por las Naciones Unidas fueron considerados por ésta como un modelo para la Solución Política Negociada a los conflictos armados en el mundo.

Transición

Han pasado 33 años, de avances y retrocesos, es indiscutible nada es lineal. Los primeros 18 años luego de la firma de los acuerdos de Paz, se caracterizan por dos transiciones simultaneas la de la democratización del país, producto de los acuerdos de paz y la transición neoliberal impulsada por los 4 gobierno oligárquicos de Arena (1989-2009) y los otros 10 años por los gobierno del partido FMLN (2009-2019), donde se retoman como centro los acuerdos de paz y se busca parar el Neoliberalismo. Pedimos en nombre del estado perdón a las víctimas del conflicto y comenzamos a resarcir el daño moral y material que el Estado causo, quedando pendiente aún una ley de justicia transicional que satisficiera a las víctimas.

EL SALVADOR DE HOY

En El Salvador de hoy, 33 años después, se han desmontado los acuerdos de paz y con ello la Democratización del país. Hay retrocesos en toda la institucionalidad constitucional y se ha incrementado la pobreza del país. Comenzando por la narrativa que ha impulsado Nayib Bukele, desde antes que asumiera el gobierno, en junio de 2019, Impulsa un proceso de desculturización, y des memorización antihistóricas- promueve una narrativa que lo presenta como a él un mesías ,como un Libertario ,que salvara al país y refundara la política. Que una nueva historia se iba a escribir con él . Ha impulsado una narrativa de irrespeto, de deslegitimización, desconocimiento y rechazo del sufrimiento y la lucha del pueblo salvadoreño y sus mártires, incluso la cataloga de Farsa. Para Bukele Los acuerdos de paz no tienen validez histórica, jurídica y política. Se refiere a las partes como criminales de guerra y que los acuerdos de paz fue un pacto de corruptos entre los mismos de siempre y que solo sirvió para beneficiarse ambos bandos. Desde que llego al gobierno oficialmente no se han conmemorado los acuerdos de paz. Saco del calendario de efemérides el día de la firma de la paz. Ataca el sentimiento nacional de reconciliación con discurso de Odio. Impulsa la desmontaje y destrucción de la simbología de paz, de reconciliación y de la memoria colectiva, como son monumentos y sitios incluso los que han sido construidos por resarcimiento y medidas de desagravio. Protege y condecora la impunidad de los militares y policías violadores de los derechos humanos, tanto en la década de los 80 como en el presente.

El régimen actual se ha caracterizado sistemáticamente por violentar, la constitución, las leyes, reglamentos y la institucionalidad, en su mayoría producto de los Acuerdos de paz.

El 9 febrero de 2020 dio el primer golpe de Estado al Legislativo, militarizo la asamblea, además de cometer acto de sedición al llamar al pueblo a insurreccionarse contra la Asamblea Legislativa usando a la FAES y la PNC para fines políticos.

El segundo golpe de Estado lo da el 1 de mayo 2021, ya teniendo una mayoría en la Asamblea Legislativa, afín a él , la utiliza contra el órgano judicial, cambiando a la Sala de lo Constitucional y al Fiscal de la República. Violentando causas y procedimientos constitucionales, eligiendo, sin los requisitos necesarios, a personas sumisas. Los jueces constitucionales que controlaban los actos de poder del Gobierno fueron destituidos de manera ilegal, negándoles cualquier acceso a las garantías de protección establecidas en la Constitución y diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Luego Impulso otras reformas para el control de jueces y magistrados del Órgano Judicial y así también lo hizo con la Fiscalía. Fueron removidos numerosos jueces y fiscales, con la excusa de haber alcanzado los 60 años o tiempo de servicio y bajo difusos y generalizados señalamientos de corrupción. En su lugar fueron nombrados funcionarios judiciales y fiscales adeptos al partido de Gobierno. Hoy en día la independencia judicial ha sido anulada y la Fiscalía controlada en la investigación del delito.

Desde hace 32 meses las y los salvadoreños vivimos bajo un régimen de excepción, que ya es una forma de gobernar permanente, donde se han suspendido varias garantías constitucionales que afectan a la población en general y en particular a la gente mas pobre del pais, se han capturado mas de 80 mil personas en su mayoría inocentes que han sido estigmatizados de pertenecer a maras o pandillas y se ha creado una crisis humanitaria tanto en las cárceles como su impacto en las familias de los detenidos. La normativa penal y procesal se ha cambiado violando debidos procesos que perjudican la pronta y debida justicia, no solo se alargan los tiempos y la forma de hacer los juicios, sino que incluso bajo responsabilidad del estado se han cometido delitos de lesa humanidad con los detenidos, incluidos muertes por causa de torturas o enfermedades no atendidas. Todo esto ha sido denunciado ante organismos internacionales, dado que el Salvador ha violado convenios y pactos suscritos como Estado. Sumada a esta situación está la persecución política contra lideres políticos y sociales, muchos de ellos presos, a los cuales se les ha levantado un Lawfare, violando el acuerdo de paz en materia de Derechos humanos que proscribe Presos políticos. A Muchos de ellos o ellas se les ha dado orden de libertad o medidas sustitutivas a la cárcel por jueces, pero el Fiscal y la administración de cárcel no lo hacen. Muchos familiares se han organizado para pedir la Libertad tanto de las y los presos inocentes bajo el régimen de excepción como de las y los presos políticos, otros familiares también buscan desaparecidos bajo el gobierno actual.

A nivel Constitucional y electoral

Violento la constitución al Reelegirse como presidente a pesar que hay como 7 artículos que lo prohíben la reelección inmediata, algunos de ellos son pétreos. La sala de lo constitucional constituida a su medida interpreto un articulo de que si se podía reelegir inmediato. La asamblea Legislativa que se caracteriza por hacer lo que el ejecutivo decide, hizo reformas electorales fuera de tiempo, como es la reducción de la Asamblea Legislativa y de los Municipios, de 84 diputados paso a 60 y de 262 municipios paso a 44. Decisiones afines a reducir el estado y en correspondencia con el FMI.

El fraude electoral en la elección del 4 de febrero, presidencial y legislativa, principalmente fue cibernético y se obstaculizo el derecho de los partidos a la vigilancia en las mesas y el partido oficial abuso en vigilancia, los resultados fueron alterados en el exterior e interior, el presidente se declaró ganador fuera de tiempo y no se aceptaron las observaciones o recomendaciones, de observadores nacionales e internacionales. Igual sucedió en elecciones del 3 de marzo . El TSE se presto a todo el fraude y decidio no revisar ni hacer auditoria , tomando el acuerdo que se revisaran las sugerencias hasta en siete años, lo cual respaldo la asamblea legislativa y todos los magistrados fueron premiados con estabilidad laboral en otros cargos.

Sobre la Desmilitarización del País y el Rol de la Seguridad Publica.

Es otro acuerdo de paz violentado, ahora el ejército ha pasado a desempeñar funciones de seguridad publica y se ha duplicado en vez de reducirse. La seguridad Publica con PNC se ha ido reduciendo y esta prácticamente supeditada a la Fuerza Armada. Y lejos de ser una instancia garante de los derechos y protección de bienes se ha vuelto lo contrario. Como en el pasado la gente tiene miedo al uniforme verde, sobre todo la juventud y niñez. Todo lo contrario, a lo que se proyectó en el pacto de paz. Se ha creado nuevamente al enemigo interno, ya que se ve a la oposición como tal. La suspensión de la garantía del derecho a la correspondencia se ha suspendido y la persecución o censura a comunicadores o amenaza a cerrar espacios de medios de comunicación.

Problema Económico-Social

El acuerdo económico social en relación a las tierras, ha tenido un gran revés, pues muchas de las transferencias de tierra que se dieron a deficitarios sea excombatientes o exsoldados o campesinos, se les ha ido quitando y devolviendo a expropietarios o utilizándolas para proyectos, volviendo a concentrarse tierras en los antiguos propietarios, lo que trae zozobra e inestabilidad.

En el acuerdo de paz, se habló de concertar la solución de los problemas económico sociales, garantizar el empleo, la canasta básica, las pensiones, etc. Y lo que hoy vemos es una reducción a presupuestos en áreas sociales como la educación, salud, desempleo, etc. Condiciones que generan en las familias zozobra y no tienen paz.

Hemos aprendido que no hay Paz si en la mesa falta el pan, sino hay asegurada la alimentación, la salud, la educación, el trabajo, un Medio ambiente sano, seguro, etc.

Hoy vemos 33 años después que las condiciones económicas sociales han empeorado, se han desmontado los programas y proyectos económicos, sociales , ambientales, que impulso los dos gobiernos del frente, la migración y el desplazamiento interno crece y las víctimas que dejaron la dictadura militar contrainsurgente no tienen protección y se les han desmontado sus conquistas. Vemos como recientemente se le ha arrebatado otra conquista al pueblo pues se ha vuelto a permitir la Minería Metálica que atenta contra la vida y la naturaleza, favoreciendo los grandes negocios de los ricos.

Vemos como las condiciones que generan delincuencia se reproducen como es la falta de trabajo, de ingreso, el alto costo de la vida, el hambre y la falta de oportunidades.

Hoy la personas afectadas están en lucha conmemorando los 33 años de acuerdos de paz, pero no hay satisfacción sino indignación del desmontaje de todo lo que había conquistado por el pueblo, la situación económica social es grave, La escalada represiva que se vive en El Salvador no tiene precedentes en la historia de la postguerra, por eso crece y se amplía la lucha de resistencia y rebeldía contra la dictadura fascista poliárquica y proimperialista de Bukele.

Nuestro pueblo está en las calles, se expresa de diferentes formas su inconformidad, reivindicando lo que le costó tanta sangre y sufrimiento, no queremos volver al pasado de confrontación de intolerancia y odio. No se puede esconder lo que está pasando, ni pretender volver a repetir los errores del pasado que llevaron a la guerra.

No escatimaremos esfuerzos para que nuestro país cambie y retome su camino de democracia y libertades y logre La justicia social y el bienestar.

Nuestro pueblo se merece vivir en paz, desarrollar una cultura de paz, basada en el respeto irrestricto a sus derechos económicos sociales, ambientales, culturales, políticos, en el rescate y respeto a su memoria, en el reconocimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de un pasado que nos enfrentó a los hijos de una misma patria.

Honor y Gloria a todas y todos los caídos en la lucha por conquistar la paz justa, integral y duradera, a los combatientes, lisiados e internacionalistas, les decimos su lucha no fue en vano, dejaron un legado al país, por el cual seguimos luchando siempre.

