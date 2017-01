Fiscal reprobado

@arpassv

Las organizaciones que integran la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) criticaron ayer la falta de transparencia y la parcialidad de las actuaciones de la Fiscalía en sonados casos de corrupción, donde “claramente protege a personeros de la derecha oligárquica”.

Uno de éstos casos es el de los llamados “destinatarios” de las millonarias donaciones del gobierno de Taiwán. “El Fiscal se niega a investigar a la veintena de dirigentes, ex dirigentes, funcionarios y ex funcionarios de ARENA involucrados en el manejo de las cuentas bancarias y en la recepción de los fondos desviados por el ex presidente Francisco Flores”, señala ASGOJU.

Otro es el “Caso FECEPE”. ASGOJU critica que “Meléndez no ha querido pedir a la Asamblea Legislativa la eliminación del fuero a la diputada arenera Ana Vilma de Escobar, para procesarla por el manejo irregular de 38.5 millones de dólares cuando fungió como vicepresidenta del gobierno del ex presidente Antonio Saca”.

ASGOJU también cuestiona que el Fiscal “no avanza en la investigación contra el magistrado de la Sala Constitucional, Belarmino Jaime, por posible evasión tributaria. Meléndez informó que dos casos de presunta evasión (GCA Telecom y HP Holding) vinculaban a Jaime, pero nunca judicializó el caso”.

Siempre en relación a posible evasión de impuestos -dice ASGOJU- el Fiscal tampoco investiga a las empresas que crearon firmas “offshore” en Panamá y otros países considerados paraísos fiscales. “Una de estas empresas es Telecorporación Salvadoreña (TCS), el mayor emporio mediático del país que se autocompró derechos de transmisión a través de una empresa en Islas Vírgenes en 2014”, señala.

En el caso del ex presidente Saca, ASGOJU critica que Meléndez “no incluye a conocidos personeros de la derecha empresarial, partidaria, oenegera y mediática que también estarían involucrados en la escandalosa corrupción del último gobernante arenero”.

“Y con respecto a la red de trata y delitos sexuales contra menores -que ha llevado a la cárcel al empresario Ernesto Regalado y al presentador del TCS conocido como “Gordo Max”- el Fiscal no amplía la investigación hacia otros connotados políticos, empresarios y personeros mediáticos que estarían involucrados”, cuestiona ASGOJU.

ASGOJU señala que el Fiscal “en algunos casos procede, y en otros no; en algunos actúa con rapidez, pero en otros se dilata; en algunos su acción es contundente, y en otros actúa con paños tibios; algunos los aborda con discreción, pero en otros monta enormes shows mediáticos”.

Por eso exige que Meléndez actúen con transparencia e imparcialidad, y llama a todos los sectores democráticos y población honrada a estar pendientes de la actuación fiscal y exigir que ésta sea coherente con el mandato constitucional de perseguir todos los delitos.