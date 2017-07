Ernesto Muyshondt apostaría por construir más canchas de fútbol que en la revitalización del Centro Histórico

@davidmar2105

Los partidos políticos están en la recta final de decidir quiénes serán los que pelearán por un puesto en la Asamblea Legislativa o una alcaldía. Uno de ellos es el partido ARENA, quien ya definió algunos aspirantes. Uno de ellos es el actual diputado del tricolor, Ernesto Muyshondt, quien asegura competirá por la silla edilicia.

Muyshondt, a pocas horas después de ser electo como candidato a la comuna no perdió tiempo en dar algunos vestigios de lo que propondrá en la campaña electoral, y lo primero con lo que terminará, a su juicio, es con el despilfarro que hace la actual gestión.

“Vamos a terminar con las campañas de publicidad para promover la imagen del alcalde. Creo que San Salvador se merece un alcalde de verdad, uno de territorio no de escritorio y que escuche a la gente. Vamos a devolver el presupuesto participativo y que no sean los amigos del alcalde quienes decidan qué se hará con el dinero de la gente”, indicó el candidato.

Aseguró que seguirán con las cosas buenas que hace la actual administración, esto de ser electo el próximo año. Dijo que los proyectos de revitalización del Centro Histórico no eran prioridad, pues dijo que prefiere a que se construyan muros y canchas de fútbol y no lo que actualmente se hace en el centro de la capital, ya que esto último no es prioritario.

La revitalización de la capital es un plan que, según el actual edil Nayib Bukele, busca terminar con el desorden desarrollado desde hace muchos años. Esto ayudará también a que los comerciantes que actualmente venden en las calles, tengan lugares dignos donde hacerlo, además de contribuir al combate de la violencia.

Sin embargo, esto al parecer hasta el tema del trato con los vendedores es algo irrelevante para el hoy candidato arenero, pues dijo que el mercado Cuscatlán no era una prioridad y que es un gasto mal ejecutado.

Indicó que la construcción de los mercados no es la solución, pues para él hay que revitalizar los mercados existentes los cuales están en el abandono.

“Hay que ordenar, este tema es algo importantísimo y hay que mantener un diálogo con los comerciantes. Creo que hay que empezar con la revitalización de los mercados, creo que más que construir hay que arreglar los existentes porque la gente se queja de cómo están vendiendo actualmente”, expresó el candidato.

La candidatura de Muyshondt ha generado diferentes reacciones, una de ellas es la del actual edil, Nayib Bukele, para quien la aspiración tiene que ver con una campaña de desprestigio en contra de su persona.

Ahora inicia el camino para que la campaña electoral esté servida en los próximos meses, donde se escucharán las propuestas de los diferentes candidatos a sentarse en la silla edilicia de la capital. Solo resta esperar qué depara dicho proceso, pues esta joya de la corona será una de las más codiciadas el próximo año.