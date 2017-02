Alcaldía del Común exige protagonismo para ejecutar proyectos

David Martínez

@davidmar2105

La máxima autoridad de la alcaldía del Común de Izalco sigue pidiendo que se le de más apoyo e involucre más esta población en la ejecución de proyectos que van en favor de la comunidad indígena, situación que al parecer, para ellos, ha sido un poco olvidada por algunas instancias gubernamentales.

Y es que para el alcalde, Rafael Latin, lo único que quieren es salir de la pobreza extrema en la que viven, pero esto no sería posible si se “abren puertas por un lado, pero por otro se cierran”, por lo que dicen que se continúa con la opresión hacia este sector de la población.

“Como es posible que nos reconozcan que somos un gobierno y nos hagan a un lado a la hora de tomar decisiones, cuando tendríamos que ser nosotros los que tenemos que decidir, pero aquí se hacen proyectos y se dan el lujo de llamarnos cuando estos ya están elaborados y no nos toman en cuenta”, indicó el edil.

Se queja que algunas instituciones que velan por la preservación de los derechos de los pueblos originarios, como la Secretaría de Cultura de la Presidencia (SECULTURA), y otras instancias le dan más apoyo a organizaciones que surgieron después de los Acuerdos de Paz y dicen ser sus representantes, en lugar de darles a ellos que son los más necesitados, aunque aclara que estas instancias también están en permanentes conversaciones con ellos.

Pero no todo es malo para la comunidad, pues así como se les han cerrado las puertas, han abierto otras como las del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), quienes ha sido la institución que les ha reconocido como la 263 y por medio de eso les brindan asesorías para la ejecución de algunos proyectos.

En tanto, algunas de las proyecciones que están próximas a ejecutarse está la de inaugurar una biblioteca netamente indígena, la cual contará con su centro de computo, y que estará actualizada a la realidad actual.

“Aviación Civil nos ha echado la mano para tener las computadoras que tendremos en el centro de computo, ahora esperamos que la Secretaría de Cultura nos ayude para impulsar ese proyecto, pues nosotros por ser una organización que no tenemos ayuda económica se nos hace difícil sacarlo adelante”, aseveró Latin.

Pero no sólo esto es lo que necesita el pueblo indígena, no sólo de Izalco, sino del país, aunque aclaró que ya tienen platicas con algunas de estas carteras de estado para llevar a cabo dichas proyecciones, aunque dicen estar escépticos pues por el momento sólo ha quedado en pláticas y no se sabe si se llevarán a cabo o no.

Sin embargo asegura que necesitan que se les tome mucho más en cuenta en la toma de decisiones para sacar aun más de la pobreza y exclusión a este pueblo que por años estuvo en el olvido.