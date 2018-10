Top 3 mundial frena a Uriel Canjura

@DiarioCoLatino

Luego de sumar dos triunfos consecutivos, Uriel Canjura perdió 2-0 (21-4 y 21-11) ante el irlandés Nhat Nguyen, número 3 del ranking mundial juvenil de bádminton, y se les esfumó el boleto a los cuartos de final en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

El salvadoreño debía derrotar al top 3 del ranking para avanzar a la siguiente ronda, ya que clasificaba el primer lugar de cada grupo.

Uriel Canjura reconoció que era difícil agenciarse el triunfo, pues no estaba en plenitud de condiciones y enfrentaba a un rival de categoría mundial.

“Él (Nhat Nguyen) es muy bueno y rápido en la red. De hecho, me sacó ventaja muy rápido en el primer set y me dolía bastante el hombro, por lo que no podía jugarle al fondo y eso favoreció su juego corto”, dijo el abanderado nacional.

A pesar de la eliminación, Uriel Canjura hizo historia al ser el primer salvadoreño en participar en la justa olímpica de la juventud en bádminton.

De hecho, el atleta cuscatleco tuvo una destacada actuación, ya que registró dos victorias y una derrota en la fase de grupos.

Uriel Canjura venció primero al argentino Mateo Delmastro, luego se impuso a Kettiya Keoxay, de Laos, y cayó finalmente ante el irlandés Nhat Nguyen.

Uriel dijo que el balance en la justa es positivo, porque luchó de palmo a palmo por la clasificación en un grupo complicado.

“Lastimosamente solo pasan los primeros lugares de cada grupo, por ello era una competición muy cerrada. No obstante, gané dos juegos y ha sido una experiencia muy grande”, manifestó el cuscatleco.

Eso sí, Uriel Canjura aún podría brindarle una medalla al país en bádminton, pero en la modalidad por equipos.

Uriel disputará con el equipo Gamma los cuartos de final, pues todos los equipos están clasificados.