Seguridad pide disculpas a población LGBTI por vulnerar sus derechos

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El 27 de julio del 2015 es una fecha que marcó la vida de Aldo Peña, hombre trans, quien fue agredido, tanto físicamente como de manera psicológica, por parte de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), al humillarlo en aquel momento por su condición.

“Mi único error es haber exigido una parada de buses, lo que me llevó a la PNC en Ciudad Delgado, donde en cada golpe que se me dio se me decía ‘aguante como hombre, si usted dice que es hombre demuéstrelo’, lo cual no estoy de acuerdo, ya que el hecho que seas hombre, no quiere decir que tenga que aguantarlo de esta manera”, comentó Aldo.

Ante este incidente, Aldo recuerda que se le vulneraron muchos derechos como ser humano, ya que hasta se le amenazó de perder su vida y fue golpeado, luego enjuiciado por un delito que no cometió.

Tres años después de estos hechos y cientos de historias que perjudican a la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTI), el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde pidió disculpas por la actuación del personal, que dañaron la humanidad de este sector poblacional. “Hasta lo hoy actuado, viendo con sentido crítico y con el compromiso de superarlo en nombre del ministerio y de sus instituciones pido disculpas por lo de hasta ahora actuado y nos comprometemos para que vayamos construyendo en lo establecido en la política de atención a las personas LGBTI establece”, dijo el titular.

Ramírez Landaverde instó al personal de la Policía Nacional Civil, Academia Nacional de Seguridad Pública, Dirección General de Centros Penales, Dirección de Migración y Extranjería, Inspectoría General, a poner especial celo e interés cuando un caso sea atribuible a una deficiencia y una mala interpretación, en perjuicio de la población LGBTI. En el marco del lanzamiento de la campaña “Hago Lo Justo”, política interna que garantiza respeto a la población LGBTI.

“Los exhorto a que desde ya sentemos las bases, a que en el futuro cumplamos nuestra misión, nuestra principal razón de ser, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, sin discriminación alguna por ningún tipo”, agregó.

Para Aldo Peña, esta iniciativa es bastante importante, pese a las críticas que pueda tener en contra de la educación sobre la diversidad sexual, ya que no es que se quiera fomentar a serlo, sino, lo que se les quiere fomentar es el respeto a la humanidad de una persona LGBTI.