Residente lo volvió a hacer… Entrevistó a otro presidente de Latinoamérica, en esta ocasión al de Argentina

Iris Gálvez

@SAmigosCoLatino

René “Residente” entrevistó al presidente argentino Alberto Fernández para conocer un poco sobre las medidas de cómo se está tratando la epidemia del covid 19 y de una forma distinta informar a la población.

René afirmó que es importante este tipo de charlas para comparar como se está tratando el tema con respecto a como lo esta manejando Donal Trump, los Live los hace desde su casa y se enlaza con los mandatarios que han trabajado de forma constante ante la pandemia.

La entrevista inició:

– ¿Cómo se manejará el pago de las deudas con los organismos internacionales de créditos?

La pandemia da una oportunidad única como humanidad a mejorar algunas situaciones, como la de mejorar la realidad económica, hay que terminar con los bloqueos económicos también y en eso se está trabajando para ser solidarios con los más vulnerables, ahorita nadie se salva solo.

No podemos permitir la teoría del descarte, debemos construir un gran paraguas que nos proteja a todos.

La deuda externa no se va a pagar a costa de los argentinos, tenemos un plan y lo vamos a atender, los demás deben aceptar que la prioridad es la salud del país.

– ¿Cómo se va a a tratar los despidos masivos o las suspensiones laborales?

En efecto hay una empresa que hizo eso y no lo voy a permitir, fui mi firme en el mensaje ante esa situación, eso no se apega al principio de solidaridad.

Se quisieron despedir 1,400 personas y ya se está trabajando con el gabinete económica y social que se impidan los despidos de este modo y va a cuidar en los meses siguientes a se evite, se han dado propuestas a las empresas para que no despidan a sus empleados como pagarle parte de los sueldos.

Ninguna sociedad se desarrolla si no es solidaria, ninguna sociedad es buena si no le tiende la mano al que está necesitado y ninguna sociedad es valiosa si vemos que unos empujan al otro al precipicio y los demás no ayudan.

– ¿Cuál es la capacidad de respuesta en cuanto a camas, cuidados intensivos y respiradores si las proyecciones se disparan?

Nosotros nos estamos preparando para el peor escenario, estamos peleando contra un enemigo invisible, no sabemos quién contagia a quien y hay muchos que no tienen ni síntomas. La cuarentena extensa obligatoria permite que el virus camine más lento y nos deja trabajar una estructura sanitaria más fuerte y necesaria para enfrentarse al peor escenario. Fuimos los primeros en decretar una cuarentena obligatoria al conocer el virus, hasta el momento estamos dominando el virus y los contagios se están controlando, los argentinos deben saber que deben cumplir las reglas para salir menos afectados y que hayan menos personas muertas.

– ¿Van a tener alguna medida para prevenir el colapso del sistema de salud que se podría dar en algún momento?

Estamos tranquilos porque tenemos ropa médica especial que repele el virus y de esa forma protege a los que están frente al virus, tenemos suficiente guantes, tapabocas y esas cosas. Para nosotros es muy importante la protección para el personal de salud, si ellos se enferman será un problema mayor.

– ¿Qué medidas están tomando el gobierno para ayudar a las personas que trabajan en el arte y no pueden estarse presentando para ganar dinero?

Me gusta la música y el arte, es un tema preocupante, a los pueblos hay que alimentarles la barriga y el alma, el alma se alimenta con el arte. Ahorita no podemos hacer eventos, pero estamos intentando llevar el arte a través de la televisión. El domingo que viene hay 3 horas de transmisión con música nacional, estamos pagándoles una módica cantidad para que compartan con los argentinos desde su casa. Mientras está pandemia dure no podemos organizarnos en lugares públicos. La música es el alimento del alma, cada músico dará una canción para dicha transmisión.

El movimiento de mujeres preguntó, ¿se está planificando alguna política pública para prevenir los feminicidios en los días que quedan de encierro?

El encierro provoca casos de violencia de género, las argentinas tiene un número al que pueden llamar cuando son víctimas de violencia y serán auxiliadas de manera inmediata.

Milo, el hijo de Residente hizo 2 preguntas. Hay fútbol en la televisión argentina?

No tenemos fútbol, para evitar los contagios

– ¿Presidente de Argentina usted se lava las manos contando o diciendo feliz cumpleaños?

Milo te lavas las manos muy bien y si no cantas está bien, yo canto una canción de rock argentino de la forma adecuada.

La conversación terminó después de aproximadamente 30 minutos, entre algunas medidas tomadas por el presidente argentino están:

Argentina fue el país de Latinoamérica en el que murió una persona que dio positivo a covid-19 el 7 de marzo.

7 días después el presidente Alberto Fernández pidió a sus compatriotas que se quedaran en sus casas hasta el 31 de marzo. El 20 de marzo, la cuarentena se volvió obligatoria y ha sido extendida hasta el 12 de abril.

Esta medida se suma a la suspensión de las clases en todos los cebtros educativos del país, se cerraron fronteras y se suspendieron los vuelos por 30 días provenientes de Europa, EE.UU., Corea del Sur, Japón, China e Irán.

Además, se autorizó una licencia excepcional para los trabajadores públicos y privados que volvieran de zonas infectadas con el nuevo coronavirus para que se aíslen en sus casas por 14 días. Y se le dio licencia especial a los mayores de 60 años y personas con problemas de salud preexistentes.