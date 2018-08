Miembros del movimiento UNIDAD se desligan de revelaciones de Saca

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Luego de las declaraciones emitidas por el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, sobre un supuesto desvío de fondos del erario público, en tiempos del presidente Mauricio Funes, de haber desviado $6 millones a nombre del movimiento UNIDAD, para financiar una campaña electoral a su favor, dirigentes de los partidos que integraron dicho grupo se desvincularon de las acusaciones.

Uno de los primeros en reaccionar fue el partido GANA, por medio del diputado Mario Tenorio, quién rechazó los señalamientos hechos por el fiscal general de la República sobre el financiamiento de la campaña electoral proveniente de fondos públicos hacia el movimiento UNIDAD.

‘’Nosotros fuimos parte de ese movimiento pero no tuvimos voto en las decisiones que se tomaron ni siquiera elegimos a candidatos que nos representaran como partido, los fondos de la campaña electoral fueron manejados por el PCN, partido por el cual el ex presidente Saca se inscribió como candidato’’, dijo Tenorio.

El parlamentario también se refirió a que los señalamientos del fiscal sobre los fondos para el movimiento UNIDAD, no están comprobados, y son simples rumores, lo quiere cercar, al contrario a los fondos desviados hacia el partido arena y sus funcionarios tema del que agregó existen suficientes pruebas.

En referencia el caso de los fondos desviados hacia el grupo que catapultó como candidato presidencial al ex presidente Saca en busca de un segundo período al frente del Ejecutivo, Antonio Almendáriz, diputado del PCN restó importancia al tema exponiendo qué es normal que llegan fondos a los institutos políticos con los que compiten en elecciones.

‘’Nosotros empleamos dineros que nos dio el ex presidente para hacer campaña, eso no lo negamos, pero nunca preguntamos de donde venían’’, expuso el jefe de fracción del PCN.

Almendáriz indicó que su partido está dispuesto a colaborar con la FGR en cualquier averiguación, y afirmó que la Ley de Partidos Políticos, ya lo contempla y que informaron sobre esto a la instancia pertinente.

Al respecto, Schafik Hándal, diputado del FMLN, consideró que lo expuesto por el fiscal sobre el juicio correspondiente al caso Saca tiene que demostrarse, ya que el ex presidente no dijo nada sobre esos fondos.

“Primero que lo demuestre, ya que en las declaraciones de Saca no sale que ese pisto salió para ahí, no estoy defendiendo al movimiento UNIDAD pero no voy a avalar las famosas cábalas que siempre presenta el fiscal sin presentar pruebas”, afirmó.

El legislador consideró que si el titular de la FGR presenta pruebas fehacientes de que los fondos presuntamente otorgados por el expresidente Funes a Antonio Saca, quien luego transfirió a UNIDAD para ser utilizados en campaña electoral son reales, el sistema jurídico debe cumplir la ley.