IMDER realiza II Foro de Periodismo Deportivo

Bajo el lema “El valor del contenido”, el Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER) realizó este miércoles el II Foro de Periodismo Deportivo.

El evento, realizado en un hotel capitalino, tuvo como ponente principal al periodista español Enrique Ortego, comentarista de Radio Estadio de Onda Cero y de los canales Gol y Bein Sport.

Durante su corta y concisa ponencia, Ortego habló acerca del desafío que afrontan los periodistas deportivos en la actualidad frente a las redes sociales y los avances en la web.

“Ahora hasta los jugadores se han convertido en competencia para los medios, porque ellos publican en sus redes sociales lo que quieren y ya no hablan con los medios. En otros casos, los equipos ya no están facilitando entrevistas con los jugadores y por ello los periodistas deben asistir a eventos publicitarios en los que participa un jugador para intentar hablar con él”, comentó el periodista español.

En la misma línea, Enrique Ortego dijo que muchas veces el poco acceso que se tiene a los jugadores genera que los medios no tengan mucho contenido que publicar y repitan casi la misma información todos.

Por ello, el veterano periodista instó a todos los comunicadores presentes a tratar de generar contenido propio que despierte el interés de los lectores y estos lo consuman.

“La falta de contenido hace que muchas veces los medios publiquen la misma información de un jugador, pero por eso no hay que publicar más. Hay que generar contenido propio y así que los lectores tengan otra información que leer”, puntualizó el español.

Junto a Enrique Ortego participaron otros tres periodistas salvadoreños, quienes hablaron del contenido que se produce en los medios salvadoreños, y Oscar Silva, director de marca de Alianza.

Por su parte, Yamil Bukele, presidente ad honorem del IMDER, fue el encargado de inaugurar el foro y reiteró que la organización del mismo es para brindar un espacio de capacitación para los periodistas deportivos salvadoreños.