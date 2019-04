Iglesia adventista se une a jornada de donación de sangre

Alma Vilches

A fin de contar con las reservas necesarias de sangre para atender las diferentes emergencias durante las vacaciones de Semana Santa, Cruz Roja Salvadoreña (CRS) desarrolló una jornada de donación del preciado líquido con miembros de la iglesia adventista.

Carlos López Mendoza, vocero de la Cruz Roja Salvadoreña, expresó que todos los años la iglesia adventista se une a la labor humanitaria y contribuye con la institución para mantener las reservas de sangre, ya que con cada donación se salvan tres vidas.

“Gracias a la iglesia adventista esta es la segunda jornada del año y nos viene a fortalecer para tener las reservas en el Centro de Sangre, ya que se aproximan las vacaciones y la demanda es mayor. Para esta oportunidad está previsto que 150 personas formen parte de dicha campaña de donación”, externó López.

Asimismo, informó que para donar sangre se necesita tener entre 18 y 65 años de edad, con un peso mínimo de 110 libras, presentarse ya desayunado y previamente las personas se someten a un chequeo médico, lo cual permite constatar que sangre sea segura.

Ana Mercedes Aguillón, miembro de la iglesia adventista central, fue una de las voluntarias que por primera vez participó en la donación de sangre, se mostró alegre de poder ayudar a las personas que lo necesitan.

“Es bien fácil poder donar sangre, no me he tardado mucho, quizá unos 15 minutos, me siento contenta de poder ayudar a las personas que lo necesitan y quizás en algún momento yo también pueda necesitar de la sangre de otra persona”, afirmó la feligrés de la iglesia adventista.

Las unidades de sangre servirán para atender a personas que sufren accidentes de tránsito y otras emergencias, así como quienes se sometan a cirugías complejas durante el periodo vacacional de Semana Santa, donde Cruz Roja activará a más de 2 mil 500 voluntarios de las 64 seccionales del país para cubrir los lugares más concurridos por los salvadoreños.