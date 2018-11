“Hay gente que no le gustan los elogios del FMI al Gobierno”: Lorenzana

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial Roberto Lorenzana mostró su satisfacción por las evaluaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la economía nacional y sus proyecciones de crecimiento, al tiempo que cuestionó las opiniones de algunos sectores que desvirtúan el informe del organismo financiero internacional.

“Es curioso que ahora algunos que siempre aplaudieron al Fondo Monetario Internacional hoy dicen que es un informe sesgado, porque el Fondo Monetario habló de que la economía de El Salvador tiene éxito, está pujante(…) está creciendo por encima del potencial que ellos mismos habían calculado”, dijo Lorenzana en entrevista para el programa Frente a Frente de la cadena TCS.

Lorenzana añadió que “a alguna gente no le gusta” que hayan elogios de parte de una institución como el FMI al Gobierno.

“Afuera los niveles de credibilidad tendrán que aumentar, pero hay gente que no le ha gustado”, afirmó en referencia a declaraciones de representantes de Fusades, restando credibilidad a la evaluación del organismo financiero.

El Fondo Monetario ha proyectado un crecimiento económico de 2.8 para 2018, cifra que incluso es superior a los cálculos hechos por el Banco Central de Reserva, que proyectan un crecimiento del 2.6.

“Ven (el FMI) que la fiscalidad se ha ordenado y ha crecido la recaudación, pero ¿por qué crece la recaudación? Hay dos factores: la ley de amnistía, pero crece también porque la economía crece a más crecimiento económico más recaudación, y esa es la explicación, no hay otra lógica”, expresó el portavoz de la presidencia.

Lorenzana también trajo a cuenta que el Fondo Monetario le recomienda a la Asamblea Legislativa que tome las decisiones oportunamente, en referencia a la aprobación del presupuesto 2019 y el financiamiento de la deuda.

“Nosotros tenemos el optimismo, tenemos la confianza de que los sectores políticos del país, los partidos políticos, la Asamblea, actuarán con responsabilidad aprobando el presupuesto oportunamente y los respectivos financiamientos”, recalcó.

Lorenzana rechazó que el déficit del país vaya a ser inmanejable como lo afirman algunos economistas. Recordó que los últimos dos gobiernos del FMLN han reducido el déficit fiscal global del 6.7 al 2.7.

Por otro lado, Lorenzana consideró que el Presidente Salvador Sánchez Cerén ha tenido una gestión destacada y que su conducta política ha sido muy positiva.

“Creo que este es un gobierno y un presidente honrado, un presidente con mucha honestidad, con mucha decencia diría yo que no se le puede cuestionar ese rasgo, no solamente de su persona sino también de su estilo de Gobierno, es una persona que ha expresado y ha materializado su voluntad de tener un diálogo permanente, que ha interactuado con los órganos de Estado de manera estable, positiva”.

Lorenzana dijo que todos los gobiernos de la posguerra (1980-1992), sin ninguna excepción, trabajaron por romper los grupos parlamentarios de la oposición en particular. Afirmó que no hay uno desde esa época que no haya trabajado por dividir a los partidos de oposición, con mecanismos fraudulentos incluso.

“Este es el único presidente que no ha actuado con esa metodología, ha preferido una cosa más complicada, que es el diálogo. Ha preferido interactuar de otra manera y de esa manera también lo ha hecho con otros sectores, además de los sectores políticos: los sectores sociales, empresariales”, afirmó.

Entre estos esfuerzos de diálogo y concertación, Lorenzana recordó la participación en el Asocio por el Crecimiento donde se trabajó con el sector privado, así como el Consejo Nacional de Seguridad, donde se construyó junto con diversos sectores la política nacional de seguridad, que está teniendo importantes resultados en la reducción de la violencia, y también un consejo de educación, afirmó.

Además, “todos los programas sociales que se iniciaron en el gobierno anterior han sido continuados y profundizados, por ejemplo, hoy los paquetes escolares también llegan a bachillerato y por primer vez en la historia del país la educación universitaria (en la UES) es gratis para todos los que salen de los institutos nacionales”, agregó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia.

“Bueno, en realidad lo que hay es un nuevo momento, en la que hay la apertura de relaciones diplomáticas con otros países, en este caso con la República Popular de China que tiene algunos meses es un fenómeno reciente, siempre hay consecuencias de todo esto, de cosas que hay que atender modificar, nosotros siempre les planteamos a ellos”, dijo.

Por otro lado, Lorenzana se refirió a la petición de China de que el país renuncie al TLC con Taiwán y afirmó que es un punto a valuar para tomar una decisión, teniendo en cuenta los ofrecimientos del gigante asiático.

“Ellos dijeron que estaban de acuerdo, no solamente de recuperar la cooperación caída, sino también elevarla”, afirmó.