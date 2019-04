Hacienda aconseja a diputados no aprobar pago adelantado de fondospara funcionamiento de centros escolares

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, acudió a la reunión de trabajo de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa para presentar una posición respecto a la solicitud de ARENA y el Sindicato de

Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), respecto a adelantar recursos para el funcionamiento de los centros escolares.

La propuesta implica que los desembolsos destinados a los centros escolares, para funcionamiento y pago de salarios de empleados administrativos y maestros hora clase, se hagan con tres meses de anticipación. En la actualidad este refuerzo se entrega con dos o tres

meses de retraso.

En su intervención, el titular del fisco salvadoreño explicó que la tesorería de esa instancia se nutre de la recaudación de

impuestos como el IVA, que luego se invierten en el pago de las

obligaciones generales del Estado como son salarios, deuda pública,

proveedores, programas sociales, entre otros.

“La recaudación del primer trimestre del año ha sido muy baja y solo alcanza para pagar las necesidades prioritarias, por ello, de nada va a

servir que ustedes hagan una legislación en la cual obliguen al Estado a pagar los salarios, con tres meses de anticipación, cuando la caja del Estado, está imposibilitada materialmente a pagarlo”, dijo Fuentes.

El ministro explicó que la recaudación de IVA, alcanza únicamente para pagar los salarios del mes en el que se recoge y si los diputados

vuelven más rígida la caja del Estado, por medio de la reforma

planteada al articulo 72 de la Ley General de Educación, obligarían al fisco a no pagar salarios a empleados de otras carteras.

Fuentes explicó a los parlamentarios, que si legislan en el sentido solicitado por los sindicatos de empleados de los centros escolares, limitarían la capacidad del Estado de absorber otros gastos prioritarios, lo que obligaría a decidir a quien no pagar.

“Mi opinión es que no se debe hacer la reforma ni la propuesta del sindicato, ni la presentada por ARENA, porque estaríamos adelantando ingresos que el fisco no tiene, no se puede pagar por adelantado lo que no se ha recogido”, afirmó Fuentes.

El responsable del fisco salvadoreño, destacó que en materia de pago, la actual administración avanza satisfactoriamente. Ya esta resuelta la solicitud de requerimiento presupuesto escolar del MINEDUCYT por $15

millones para este año, de los cuales $9.5 millones ya fueron pagados y esperan saldar el resto para mayo próximo.

El ministerio de Hacienda informó, además, que se encuentra en negociaciones de apoyo presupuestario por $200 millones con el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID) y emisión de títulos valores de deuda, lo que dará recursos al presupuesto para lo que resta del año fiscal.