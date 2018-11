Derechas quieren destruir al partido transformador de este país: Carlos Ruiz

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El diputado del FMLN Carlos Ruiz llamó a la población a discernir con sabiduría y basarse en información creíble, a la hora de votar para presidente de la República en las elecciones de 2019, advirtiendo que los partidos y candidatos presidenciales de derecha quieren destruir al instituto político de izquierda, que se constituye en el organismo transformador del país.

Ruiz manifestó que hay una campaña constante, permanente y deliberada de invisibilizar todos los avances logrados por los dos gobiernos del FMLN y todas las acciones que han permitido revertir o frenar el modelo neoliberal implantado por el partido ARENA.

Esta campaña para atacar la gestión de los dos primeros gobiernos de izquierda en el país, dijo Ruiz, está centrada en falsedades sintetizadas en frases como “este Gobierno no ha hecho nada”.

“Aquellos que están viendo cómo destruir al FMLN, porque es el FMLN el gran objetivo, cómo destruir el organismo transformador de este país. Porque, ¿qué es lo que están diciendo?: el FMLN no ha hecho nada”, manifestó Ruiz en entrevista con radio Mayavisión. Por el contrario, dijo el exalcalde de Soyapango, los avances son palpables en áreas como la educación y la salud pública, donde los gobiernos del FMLN han implementado un modelo claramente incluyente a favor de los sectores populares y en contraposición a los objetivos prioritariamente comerciales, impulsados en los gobiernos de ARENA.

“¿Y cuándo la niñez en este país tuvo asegurada la educación? Durante más de 180 años de República, ¿cuándo la tuvo asegurada? La tenían asegurada aquellos que podían costearse la formación educativa. ¿Cuándo recibió la atención que hoy recibe la niñez? ¿Cuántos ocultan deliberadamente esa información, donde hoy los niños ya no andan escondiendo los piecitos debajo del pupitre porque ya no andan descalzos?”, dijo Ruiz.

Esas transformaciones, manifestó el diputado, son las que preocupan a la derecha en su conjunto, porque algunos se presentan como “izquierda”.

Ruiz afirmó que todas esas reformas en favor de los intereses de la población son las que ofenden a la derecha “y por eso lanza toda una campaña difamatoria, engañosa y encubridora de otras cosas”.

Según el exalcalde, hay algunos políticos de derecha que quieren venderse como revolucionarios y dársela de “gente diferente”, pero se preguntó, ¿quiénes son los aliados de estos personajes?

“Hay quienes que hasta se han ido a tomar foto con Luis Almagro, secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos), y, ¿quién es Almagro, acaso no es el peón más vulgar que tiene el imperialismo para tratar de someter a los pueblos de América Latina?, en presunta relación al exalcalde de San Salvador y actual candidato del partido GANA Nayib Bukele. Se preguntó el diputado del FMLN a quién responden los candidatos Bukele y Carlos Calleja, candidato presidencial de la coalición ARENA, PCN, PDC y DS. “Unos responden a los intereses de grupos económicos internos con obediencia a lo exterior, pero hay quienes quieren obedecer exclusivamente al centro imperial, por eso es que se van a tomar esas fotografías (con Almagro) para decir ‘yo sí me codeo con los grandes’. ¿Con los grandes qué?, con los grandes entreguistas, eso no hay que olvidarlo”, añadió el parlamentario.

Sin mencionarlo por su nombre, Ruiz dijo que Bukele es un personaje que fue impulsado, sacado del anonimato por el FMLN, pero “él ya va con el puñal bajo el poncho y nomás el FMLN lo hace crecer comienza a apuñalar (al partido). Pero la gente no logra entender ese fenómeno todavía”, sostuvo.