De crisis económicas de Ecuador, Argentina a El Salvador

César Ramírez

Ecuador y Argentina con sus crisis económicas nos ilustran en eventos que nos reflejan, puesto que en nuestra nación dolarizada la situación es de incertidumbre en las familias salvadoreñas de nivel medio para abajo… los grandes capitales han comenzado a “exportar” millones de dólares a bancos extranjeros, esta información es común encontrarla en las redes sociales, que a propósito es un fenómeno cada vez más creíble ante el silencio de los gastos del Gobierno desde hace años, lo cual parece es una entidad nueva: “ instituto de información reservada”, en esa realidad muchos ciudadanos se encuentran con la “sorpresa” de ACOSAVI, donde se relacionan Bancos y fundaciones que han empleado el dinero de los socios en forma irregular.

Ecuador tiene una economía dolarizada y en el año 2021 Guillermo Lasso asumió la presidencia, la Agencia BBC News Mundo -Cecilia Barría 13ABR021- resumía los problemas así: Reto crónico del financiamiento, dependencia del petróleo y manejo económico de las demandas sociales. Se mencionan graves problemas de endeudamiento y las relaciones con el Fondo Monetario Internacional… “El endeudamiento es enorme para un país como Ecuador que tiene alto riesgo país, el servicio de la deuda es carísimo y el gasto fiscal es gigantesco” le dijo a BBC Mundo Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de las Américas (UDLA)…https://www.bbc.com/ mundo/noticias-56683894

Estas citas periodísticas nos ubican en una condición similar: nación dolarizada y con alto endeudamiento, si bien ese artículo es de hace tres años, el desarrollo posterior político de Ecuador ha sido dramático, como se observa en la actualidad.

Caso Argentina con su crisis económica el “Corralito”

De nuevo me permito citar fragmentos de la BBC News Mundo Verónica Smink 2DIC021: “ Con su economía estancada y un peso escaso y poco competitivo, Argentina dependía cada vez más de la financiación extranjera: el 97% de su deuda externa era en dólares. Preocupados por la asfixiante situación económica, muchos argentinos empezaban a desconfiar de la solidez del sistema y a enviar sus dólares a cuentas en el exterior, en particular a la vecina Uruguay. Con las reservas del Banco Central (BCRA) en caída, a mediados de 2001 De la Rúa pidió ayuda extra al Fondo Monetario Internacional (FMI) negociando una reestructura de su deuda. Pero ante la creciente fuga de capitales y el descalabro económico, pocos meses después el FMI decidió suspender sus desembolsos, lo que provocó una corrida bancaria aún más masiva”.

El escenario refleja el nuestro, parece que nos acercamos a esa situación, por ejemplo: si una entidad mencionada en redes sociales envía millones a naciones extranjeras (España, Alemania, Estados Unidos etc.) y otros conglomerados hacen lo mismo, nuestra credibilidad en el sistema se agota, de igual forma se reduce el dinero circulante de bancos y el retiro de fondo es limitado, se toman los ahorros de las pensiones, además las deudas a proveedores etc. significa que el dinero se acaba y se termina… lamentable pero esta sucediendo.

Si he mencionado Ecuador y Argentina naciones con mayor capacidad financiera, sus crisis no son espontáneas sino se fueron generando aleatoriamente por fallos políticos que terminaron en estallidos sociales; nosotros en El Salvador parece seguimos esos pasos en estos cinco años anteriores: eliminación de la Corte Suprema de Justicia, compra de Bitcoin, instauración del Régimen de Excepción, Reelección presidencial, no existe independencia de poderes del Estado etc. Es un momento de inflexión…