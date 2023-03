Cooperativa El Bosque dice ser víctima de engaño y estafa

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo, de Santa Tecla, y la Mesa Territorial de la Cordillera El Bálsamo del Foro del Agua, denunciaron a Luis Palomo y PROYIN, por supuesta administración fraudulenta, estafa, falsedad material, destrucción y ocultamiento de documentos verdaderos.

En 1998, la Cooperativa hizo un préstamo en el Banco Agrícola, pero debido a que el cultivo del café fue afectado por la plaga de la “broca”, la cooperativa no podía pagar, y les recomendaron entregar la administración de la finca a Luis Palomo, para aumentar la producción y productividad de la finca y así pagar la deuda con el banco.

Palomo, aprovechándose de su calidad de administrador, y que los cooperativistas no sabían leer ni escribir, cometió una serie de delitos, haciéndoles firmar una serie de documentos fraudulentos, incluso, dicen los denunciantes, hizo que el presidente de la Cooperativa firmara en blanco un pagaré por $81,342.

Actualmente, Palomo le ha dicho a la gente de la Cooperativa que le deben $131,342, más intereses convencionales, moratorios y costas procesales, por lo que reclama un total de $850,000, y ha logrado que un juzgado someta a subasta el las mejores tierras para cobrar parte de la deuda.

Al subastar las tierras, el 30 de marzo, se estarían pagando cerca de $133,000 quedando aún endeudada la Cooperativa con $720,000.

Las tierras que se pretenden subastar el 30 de marzo es donde vive la mayoría de la gente, donde también está la escuela, el sistema de agua e iglesias, dicen los afectados.

La Cooperativa exigió al fiscal general de la República que congele las cuentas de Luis Antonio Palomo Urbina, a fin de recuperar los más de $700,000 que, según los denunciantes les sustrajo. Además, piden que sea detenido porque, además, de todas las ganancias obtenidas no solo no les entregó a los cooperativistas, sino que no abonó ni un centavo a la deuda con el banco. Entre las irregularidades que denuncia la Cooperativa El Bosque está que, Palomo falsificó la firma del presidente en otro pagaré por $50,000; taló 30 manzanas de madera lista para exportarla, quedándose supuestamente con el dinero.

A las familias les cobraba $200 al mes durante 7 años, por el uso de la tierra, tenía en su posesión las actas de la Cooperativa; hizo que le entregaran 260 manzanas para administrarlas, supuestamente pagaría la deuda con el banco, haciendo una ganancia de más de $260,000.