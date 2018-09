Congreso peruano apura aprobación de reformas para someterlas al voto popular

Lima / AFP

El Congreso de Perú acelera el debate para aprobar las iniciativas de reforma política y del sistema judicial impulsadas por el Ejecutivo, para que puedan ser sometidas al voto popular en el último mes del año.

“Vamos a honrar nuestro compromiso con el país de aprobar los proyectos de reformas”, dijo el martes el vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia.

La comisión de Constitución está debatiendo con mucha responsabilidad los proyectos de reformas para cumplir con los plazos, agregó Tapia, legislador de Fuerza Popular, partido liderado por Keiko Fujimori y principal opositor del gobierno.

Las reformas presentadas por el Ejecutivo que se analizan en el Parlamento contemplan el fin de la reelección de legisladores, la restitución de la bicameralidad, la regulación de los aportes privados a los partidos y campañas electorales, y cambios en la Constitución para reformar el sistema judicial.

“Estamos avanzando, ya quedan 10 días para cumplir con el compromiso que hemos asumido desde el Congreso con la población para poder tener listos los cuatro proyectos”, dijo la noche del lunes el presidente del legislativo, Daniel Salaverry, también de las filas de Fuerza Popular.

Los dictámenes que se aprueben en la comisión de Constitución serán sometidos al debate pleno antes del 4 de octubre, fecha límite planteada por el Congreso, para que luego las reformas puedan ser sometidas a consulta ciudadana el 9 de diciembre.

Sin embargo, Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, dijo: “Nosotros no nos hemos puesto plazo, representantes del Ejecutivo señalan en forma pintoresca que debemos aprobarlos el 4 de octubre y, la verdad, me resisto a aprobar reformas de este tipo en estos extremos de plazos”.

Por su parte, el legislador de Acción Popular, Yonhy Lescano, dijo que cumplirán los compromisos: “Honraremos nuestro acuerdo de dictaminar los proyectos”.

El Congreso peruano dominado por la oposición fujimorista concedió el 19 de septiembre un voto de confianza al gobierno, y asumió el compromiso de aprobar los cuatro proyectos de reforma constitucional presentados por el presidente Martín Vizcarra el 28 de julio de este año.

El cambio de posición de las fuerzas opositoras tuvo lugar tres días después de que Vizcarra amenazara con disolver el Congreso si frenaba los cambios constitucionales.

El primer ministro, César Villanueva, fue claro en su pedido a los legisladores durante su presentación en el Congreso el 19 de septiembre: “No aceptaremos aprobaciones parciales (…) las reformas son cuatro, no una, no dos, no tres”.