Burlas en redes sociales tras error histórico en discurso de Trump

Prensa Latina

El presidente Donald Trump vuelve a ser hoy blanco de bromas y burlas en las redes sociales tras referirse a la existencia de aeropuertos durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783).

En la red social Twitter son tendencia este viernes las etiquetas #RevolutionaryWarAirports (Aeropuertos de la Guerra Revolucionaria) y #TrumpParadeFail (Falla del desfile de Trump), para aludir a la afirmación del gobernante de que el Ejército Continental ‘tripuló el aire’ y ‘se apoderó de los aeropuertos’.

Trump realizó ese pronunciamiento en el controvertido discurso que ofreció anoche frente al Monumento a Lincoln con motivo del Día de la Independencia en este país, una alocución que se enfocó fundamentalmente en alabar a las Fuerzas Armadas.

Medios locales indicaron que la Casa Blanca no proporcionó el discurso completo preparado, por lo que no estaba claro si el gobernante en efecto hizo referencia a la Guerra de Independencia o a la de 1812, pero de cualquier modo, el primer viaje en avión no ocurrió hasta 1903.

Ese vuelo motorizado fue atribuido oficialmente a los hermanos Wilbur y Orville Wright, a quienes el presidente se refirió en otra parte del discurso este 4 de julio.

‘Responde a este cuestionario de la Guerra de la Independencia: ¿de qué se trató la guerra y cuándo se luchó? ¿Cuál #RevolutionaryWarAirport es tu favorito?’, escribió en Twitter una usuaria junto con una imagen que llama a realizar un juicio político contra el gobernante.

‘Están preparando sus mosquetes y bayonetas para la Batalla del Aeropuerto Internacional de Miami. #RevolutionaryWarAirport #MuteTrump’, indicó otro post en el servicio de microblogging.

‘Me siento muy mal por haberme perdido el discurso de Trump ayer. Estábamos demasiado ocupados viendo la recreación de las tropas de George Washington que tomaban el Aeropuerto de Baltimore’, señaló una de las publicaciones.

Igualmente abundan los memes con imágenes que muestran pinturas de soldados del Ejército Continental frente a jets modernos, u otros que muestran a Washington, comandante en jefe de esa fuerza y primer presidente del país, como piloto de un avión de combate.

Trump, quien se ha burlado de oponentes demócratas como Hillary Clinton por usar teleprónteres, en declaraciones ofrecidas este viernes a reporteros atribuyó el error precisamente a un contratiempo con uno de esos dispositivos en medio de la lluvia que acompañó su alocución.

Supongo que la lluvia apagó el teleprónter. Conocía muy bien el discurso, así que pude hacerlo sin usarlo, y fue difícil de ver de todos modos, dijo el mandatario, quien no explicó por qué, más allá del fallo con el equipo, comenzó a hablar de aeropuertos en esa época.