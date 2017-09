San Marcos, rey del ajedrez por equipos

Diego Guzmán

@Diegoolguzman

San Marcos se proclamó monarca del Campeonato Nacional de Ajedrez por equipos -formato convencional- tras vencer el pasado fin de semana 5-1 al equipo de la Escuela Municipal de Cojutepeque.

Con el triunfo, los marquenses llegaron a 12 puntos y superaron así al Cadejo Chess Team que registró 11 unidades y tuvo que conformarse con el segundo lugar.

En su ruta al título, San Marcos tuvo un desempeño impecable, ya que no perdió ninguna partida y únicamente empató en dos ocasiones con Cadejo Chess y CASHUAT.

No obstante, Cadejo Chess Team y Fischer Chess Club, dirigidos por el Maestro Internacional Carlos Burgos, le pisaron los talones a los marquenses, sin embargo, no pudieron evitar que se coronaran campeones. Ricardo Chávez, capitán de San Marcos, se mostró satisfecho por agenciarse el título y por el desempeño individual de los integrantes del equipo.

“Estoy satisfecho por la actuación y esfuerzo realizado por el equipo, ya que principalmente logramos ganar el torneo convencional con diferencia de un punto de match, a pesar de la presión que se maneja en este tipo de eventos. Además, conseguimos algunas medallas individuales y eso es el reflejo del buen trabajo realizado”, dijo el Maestro FIDE.

En tanto, Nelson Martínez, capitán del Cadejo Chess Team, felicitó a los nuevos monarcas, ya que demostraron que no se necesita de jugadores con gran cartel para lograr el éxito.

“Felicitamos a San Marcos por el título y a Fire on the board por el tercer lugar, ya que demostraron que no se necesitan jugadores con grandes nombres para competir, sino un equipo compacto y bien entrenado”, manifestó Martínez.

El Campeonato Nacional por Equipos contó con las modalidades de: Activo 30 minutos, Blitz (juego relámpago de 5 minutos por ronda) y el modo convencional clásico.

En el modo activo 30 minutos, San Marcos también se agenció el primer lugar, seguido de CSAHUAT y Fire on the board.

Mientras que en el juego rápido (Blitz) el título lo ganó Fischer Chess Club, Los Reyes del Jack y Cadejo Chess Team se ubicaron en el segundo y tercer lugar respectivamente.