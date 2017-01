Reinserción penitenciaria y atención a víctimas prioridades del Gobierno

@JoakinSalazar

El promedio de homicidios es de 8.9 diarios en enero. El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, destacó importantes avances en temas de seguridad, como también enfatizó en el camino a seguir para este año, que ha dado muestras positivas que la ejecución de políticas y medidas están dando resultados.

Ramírez Landaverde enfatizó esta mañana en una entrevista televisiva que el Gobierno tiene como prioridades el esfuerzo en dos áreas de atención, el primero de ellos en la reducción del hacinamiento carcelario y reinserción, mientras que el segundo es la atención a victimas de la violencia.

“Hemos iniciado con dos esfuerzos importantes para este 2017, la reinserción de las personas privadas de libertad, el desarrollo de los programas de rehabilitación para reinsertar en un futuro a reos. Son más de 36 mil personas, y también el sistema penal juvenil con más de mil 500 jóvenes, por lo queda la oportunidad de desarrollar actividades para reinsertarlos a la sociedad”, dijo el Ministro en una entrevista matutina. El titular de seguridad aseguró que buscan que los privados de libertad, con menor grado de peligrosidad, sean llevados a programas y proyectos que permita reinsertarlos a la sociedad, medida que había quedado en el olvido y no se ejecutaba; no obstante, desde los primeros gobiernos del FMLN se ha considerado la medida para garantizar el cumplimiento de los derechos de un sistema penitenciario.

Y es que de acuerdo a la Dirección de Centros Penales, el sistema penitenciario de El Salvador fracasó, principalmente en el cumplimiento de sus obligaciones, medida que hoy quieren cambiar y dar cumplimiento a las medidas de reinserción y rehabilitación.

Un segundo punto importante para el Gobierno es la atención a víctimas de la violencia, medida que han iniciado a trabajar con la implementación de las Direcciones locales de atención a víctimas, las cuales ya se inauguraron tres: Zacatecoluca, Ilobasco y Soyapango. Las oficinas de atención a la víctimas ofrecerá de manera integral respuesta a las necesidades de las personas que sufren por los delitos como abuso sexual, trata de personas, violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y otros ilícitos.

“La atención a víctimas es para que podamos atender problemáticas a nivel nacional con las personas que sufren hechos delictivos”, explicó Ramírez Landaverde.

Traslados

El Director General de Centros Penales, Rodil Hernández, confirmó el traslado de 27 privados de libertad al Centro Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, tal como hicieran meses atrás, luego de que se reformara la Ley, para que miembros de pandillas vinculados a atentados a policías sean trasladados.

De acuerdo a información preliminar, en su mayoría vinculados a hechos delictivos en contra de agentes policiales que hasta la fecha contabiliza dos agentes fallecidos en el cumplimiento del deber en el 2017, mientras que el año pasado fueron 47.

Diálogo Pandillas

En otros temas, el Ministro de Justicia reafirmó que como Gobierno no tienen la intención de sostener un diálogo con miembros de pandillas, porque de acuerdo a investigaciones, los pandilleros no tienen interés de cambiar. “Dentro del Gobierno tenemos conocimiento que no hay ninguna intención de establecer un diálogo con el Gobierno, sería desconocer todo lo que realmente representan estas organizaciones; es más bien una situación de revertir las medidas que se están realizando en el combate de pandillas”, explicó el Ministro. De igual manera, afirmó “antes de la implementación de las medidas, previo a la implementación, se lanzó un video que supuestamente se atribuían las pandillas para que no fueran aplicadas, este es un intento similar, veremos intereses de otros sectores con posiciones parecidas; sabemos que hay toda una búsqueda de influir en opiniones para presionar y que se revierta con la implementación contra las estructuras delictivas”.

El Ministro fue enfático en decir que la posición del gobierno es clara, y que estos grupos delictivos tienen conflictos internos graves, por intereses económicos.

Homicidios

En relación a los homicidios, el Ministro confirmó que hasta ayer se contabilizan 214 muertes violentas, un promedio diario de 8.9 en enero, con una reducción del 63% de los hechos delictivos.

Para el Ministro, la reducción de homicidios tiene que ver con el incremento de la operatividad desde el segundo trimestre del año 2016, con un trabajo operativo fuerte, a cargo de la PNC y Fuerza Armada que están muy bien trabajando en todo el territorio nacional.

“Los resultados en la territorialidad ha hecho su parte, también estamos manteniendo la operatividad en los Centros Penales, se le ha dado continuidad a las acciones iniciadas en el 2016”, dijo.