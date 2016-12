POLÍTICA: Sucesos 2016

Enero

Fallece expresidente Francisco Flores

Dirigentes del partido Arena anunciaron el 30 de enero, a través de las redes sociales, el fallecimiento del expresidente de la República, Francisco Flores. “Se nos fue un gran líder y gran persona. Que descanse en paz Presidente Francisco Flores, un honor haberlo conocido”, expresó Ernesto Muyshondt en su cuenta de Twitter.

El expresidente Francisco Flores se encontraba en coma tras sufrir un derrame cerebrovascular, en su casa, donde guardaba arresto domiciliar, por delitos de corrupción, relacionados a una millonaria donación de China Taiwán, durante su gestión, que iba dirigida a víctimas de los terremotos de 2001 y cuyo monto nunca llegó a las personas afectadas.

El expresidente Flores tenía la calidad de imputado, dentro del proceso penal en su contra, por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

La gestión de Francisco Flores es recordada, además, por hechos como la dolarización, bajo la promesa de que con la Ley de Integración Monetaria se permitiría la libre circulación del colón y el dólar. Esto, supuestamente, atraería la inversión extranjera y El Salvador alcanzaría el crecimiento económico, lo cual nunca llegó.

Evaluación médica

Tres antes del fallecimiento del expresidente Flores, tres especialistas del área de neurología y cardiovascular, el 27 de enero, ingresaron al hospital privado, donde fue trasladado el exmandatario, de emergencia, con la finalidad de establecer el padecimiento del expresidente y solventar cualquier duda que pudiera existir en cuanto a la salud del procesado.

Un día antes, el 26, el Instituto de Medicina Legal informó que un perito médico estableció que Flores se encontraba en estado crítico y con pronóstico de vida reservado. Los especialistas en neurología y cardiología hicieron la evaluación médica a solicitud de los abogados de la Querella.

– Después de los Acuerdos de Paz

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) celebró el 18 de enero, junto al pueblo salvadoreño, el 24 aniversario de la firma de los “Acuerdos de Paz”, en la Plaza Cívica, con el Primer Festival por la Paz.

Medardo González, Secretario General del FMLN, dijo que los Acuerdos de Paz representó un importante cambio para un ejército guerrillero, porque dio paso a que se convirtiera en una fuerza política que luchó por el poder de las instituciones a través de elecciones populares.

“El gran logro es la no violencia, esa oportunidad de hacer política, luchar por una verdadera democracia, que antes no existía e iniciar un proceso de cambio y de transformación. Luego de 24 años de firmar los Acuerdos de Paz podemos decir que en El Salvador hay elecciones, libertad de prensa, respeto a los derechos humanos, derecho a la educación y a expresarse, y todo eso fue conquistado luego de una dura guerra civil y no podía ser de otra manera”, acentuó.

EDUCACIÓN

Salones de clase recobran vida

El bullicio llenó los salones de clases de los centros escolares del sistema público del país que el 18 de enero iniciaron el año lectivo 2016. El acto inaugural estuvo a cargo del Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y autoridades del Ministerio de Educación (MINED), en el complejo educativo René Toruño Steiner, de Ciudad Arce, La Libertad.

En la inauguración del año lectivo, el mandatario entregó simbólicamente a los estudiantes uniformes, paquetes escolares, zapatos, libros de lecturas de autores salvadoreños, instrumentos musicales y computadoras, con lo que se pretende fortalecer los programas que el Gobierno implementa para mejorar la calidad educativa.

– Pretenden reducir brecha digital

El Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, inauguró el 27 de enero la primera Planta de Ensamblaje de Computadoras (PEC), a cargo del

Ministerio de Educación (MINED), única en este tipo en El Salvador, Centroamérica y el Caribe, la cual está en el municipio de Zacatecoluca, La Paz.

Según el presidente, las computadoras ensambladas en la planta serán distribuidas en los centros escolares que hasta el momento no cuentan con las herramientas tecnológicas para facilitar el acceso, tanto de maestros como de alumnos, a las nuevas tecnologías.

-Estudiantes reciben paquetes escolares

El Ministro de educación, Carlos Canjura, verificó el 28 de enero la entrega de útiles como parte del Programa Paquetes Escolares, en el Complejo Educativo Valle Nuevo, del municipio de Soyapango, donde se benefició a un total de 720 estudiantes desde parvularia hasta bachillerato. Muchos padres y madres de familia mostraron su agradecimiento al Gobierno por todos los beneficios que les brinda a través de la entrega de los paquetes escolares, que compreden útiles, uniformes y zapatos. En total 1.4 millones de estudiantes son beneficiados con dichos paquetes.

SEGURIDAD

– PNC implementa plan de seguridad Escolar

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Ramírez Landaverde, anunció la puesta en marcha del Plan de Seguridad Escolar, el cual se implementa en más de un mil centros escolares de El Salvador.

El jefe policial detalló que desde el pasado 18 de enero, 400 centros educativos cuentan con la seguridad de carácter permanente, mientras que unos 600 centros escolares se cubrirán con patrullajes que serán ejecutados por los grupos de seguridad escolar integrados por miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y de la PNC.

-PNC apuesta al combate de maras

Con la finalidad de fortalecer la investigación y el combate contra grupos delictivos, el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, y la representación de Justice Education Society (JES), de Canadá, firmaron el 23 de enero un convenio de cooperación a beneficio de la entidad policial.

El convenio denominado “Combate de Maras y Criminalidad en Centroamérica”, beneficiará a los agentes policiales y a la Fiscalía General de la República, puesto que permite fortalecer el conocimiento para la investigación de los hechos delictivos.

“Esto va a dar un salto de calidad en los procesos investigativos, va a ir cerrando la brecha de la impunidad, generando que tengamos la capacidad de identificar a quienes cometen los hechos delictivos e identificar la participación delictiva de ellos”, explicó el Director de la PNC.

SALUD

– Inicia Jornada de Fumigación y Abatización

En la Primera Jornada Nacional desarrollada desde el 21 de enero, contra el zancudo Aedes egipty, participaron las redes de acción del Ministerio de Salud, Protección Civil y los gobiernos municipales. El fin es erradicar al zancudo que es vector para el Dengue, Chickungunya y el Zika.

“El Zika está presente en toda América Latina y los casos van en ascenso y eso nos manda a emitir una Alerta para el virus del Zika desde una jornada; la lucha importante de forma coordinada para evitar la propagación; y la fumigación y destrucción de criaderos se ha vuelto el arma más importante de la trasmisión de las tres enfermedades”, afirmó el Viceministro de Políticas Públicas, Eduardo Espinoza

-El 90% de personas que compran medicamentos por internet serán engañados

José Vicente Coto, responsable de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), pidió a la población, el 20 de enero, no comprar medicamentos en línea. La DNM tienen previsto lanzar un esfuerzo regional para el combate de la venta ilegal de medicamentos por internet.

El esfuerzo pasa por fortalecer las agencias reguladoras de medicamentos en el mundo, permitirá mayor eficacia y contundencia en la vía de la regulación de los medicamentos que circulan en el mercado de consumo.

La venta de medicamentos en línea está tipificado como falta grave y la sanciona.

SOCIAL

Fallece Monseñor Ricardo Urioste

A los 90 años de edad falleció la madrugada del 15 de enero Monseñor Ricardo Urioste, después de dos semanas en estado crítico. Desde el pasado 30 de diciembre, la salud del religioso se complicó por un golpe que recibió al caerse en su casa.

Urioste fue uno de los más firmes soportes dentro de la curia durante el agitado período en el que estuvo al frente de la arquidiócesis Monseñor Oscar Arnulfo Romero, martirizado el 24 de marzo de 1980. Urioste estaba convencido que Dios inspiró al beato Romero en todas y cada una de las decisiones tomadas.