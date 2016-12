Fiscalía deja con deuda judicial al pueblo por casos de corrupción de ARENA

@JoakinSalazar

Casos de corrupción emblemáticos aún sin futuro. El 2016 está próximo a culminar, y sin duda alguna, este ha sido un año exitoso para la Fiscalía General de la República (FGR) que ha logrado destapar casos de corrupción, que involucra a ex funcionarios, dando pequeñas muestras de la lucha contra este ilícito.

En enero, falleció el ex presidente arenero Francisco Flores, luego que el Juzgado Séptimo de Instrucción revelara que $10 millones de dólares, de los 15 por los que se le acusaba de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares, fueron destinados al Partido ARENA, presuntamente para la campaña electoral de 2004.

También, el caso FECEPE sacó a la luz que varios ex funcionarios del gabinete económico del Elías Antonio Saca, entre ellos la actual diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, quienes brindaron sin ninguna justificación fondos para empresas privadas, en promedio entregaron más de $20 millones de dólares.

De igual manera, al partido Tricolor se le vincula con varios hechos de corrupción, que han sido ignorados por la Fiscalía por años, Salvador Arias, interpuso una denuncia ante la Corte en Pleno, contra los ex presidentes de ARENA, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, este ya fue admitido por la entidad, pero la Fiscalía no ha dado muestras claras de investigar los hechos delictivos de corrupción que pesan sobre ARENA.

Con el caso de Elmer Charlaix, el partido ARENA habría recibido más de $400 mil dólares, según la investigación realizada por la Sección de Probidad de la CSJ, no obstante, la Fiscalía no ha dado muestras de querer investigar los destinatarios de dichos fondos.

Este año, se hizo público que el diputado de ARENA, Ernesto Muyshontd, y el alcalde de Ilopango, Salvador Ruano, sostuvieron en el 2014 una reunión con líderes de pandilla, prometiendo titulares de ministerios y apoyo a cambio de que los pandilleras ayudaran al entonces candidato, Norman Quijano, a ganar la presidencia. De este caso Fiscalía solo entrevistó a las partes sin mayor trascendencia de los hechos.

Como estos, hay cientos de casos de corrupción en los que la Fiscalía General de la República sigue con deuda para con el Pueblo Salvadoreño, que exige una justa lucha contra la corrupción. En estos casos, Douglas Meléndez al ser cuestionado responde que están realizando las investigaciones pertinentes sobre estos hechos, sin mayor resultado.

Diversos sectores sociales denuncian que el Fiscal realiza operativos con sesgo político al ser más mediáticos en casos de supuesta corrupción contra gobiernos del FMLN, como también enemigos de ARENA, como el ex presidente Saca. Sin embargo, en el caso de los ex funcionarios de ARENA no alza su voz para denunciar y poner en la luz los hechos.