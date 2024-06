¿Iniciamos otra guerra civil en El Salvador?

César Ramírez

Las guerras no inician de un día para otro, se construyen lentamente, se fermentan, van tejiendo una red de culto y fanatismo con el propósito de destruir al enemigo, ese otro, es el “diferente”, el “depositario de todos los males”, recordemos el siglo pasado desde la dictadura de Hernández Martínez (que inicia la apología del enemigo comunista)… para ello existen muchos teóricos de las guerras; si en 1972 el Golpe de Estado hubiera triunfado y se hubiera otorgado el poder político a los opositores, la guerra civil de 1980-1992 no habría sucedido, de igual forma el socavamiento de la democracia a partir del 1 de mayo 2021 con la destitución ilegal de los Magistrados de la Corte de Justicia inicia un proceso de rechazo a los principios fundamentales de la República y concluye con la reelección inconstitucional, en síntesis el futuro será un cambio social lento para restaurar los valores de la República.

Esa condición degradante nos recuerda los textos clásicos de los antivalores republicamos denunciados por Sócrates, entre ellos: la injusticia, la intemperancia, cobardía e ignorancia, además de la sedición… tal parece que esos antivalores son universales en la actualidad.

Bajo los procedimientos inconstitucionales perdemos libertad, vivimos bajo el Régimen de Excepción prorrogado 27 veces (07JUN024)… son necesarias las lecturas de historia: Grandeza y Decadencia de los Romanos /Barón de Montesquieu, nota preliminar Mariano Ruiz Funes – Guatemala: Departamento Editorial…Ministerio de Educación, 1967 – 131 pág. “La libertad tiene, según Montesquieu, diversas significaciones. Se ha confundido -señala- el poder del pueblo con la libertad del pueblo. “La libertad -escribe- no puede constituir más que poder hacer lo que se debe querer y en no ser constreñido a hacer lo que no se debe querer”. En consecuencia, “La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten”. La Libertad política de un ciudadano está en la tranquilidad de espíritu que proviene de la opinión que tiene cada uno de su seguridad, y para poseerla es preciso que el gobierno sea tal que no pueda un ciudadano temer a otro ciudadano”. Pág 11 Idem.

Es una cita que vale repetirla al infinito, grabarla en los pilares del Palacio Nacional o en el frontispicio de los edificios gubernamentales y otros.

La paz que buscamos se profundizará en la misma proporción de la Democracia, Justicia, Seguridad, las cuales estarán más próximas al ciudadano de “a pie” y no de quienes abordan aviones hacia Miami con los dineros del pueblo; este proceso inconstitucional terminará cuando la concepción de Nación, Patria, Constitución signifique iguales conceptos para todos. No podemos vivir con temor a una llamada anónima, ni un arresto arbitrario, tampoco a una prisión indefinida bajo el régimen de excepción.

Muchos imaginan una guerra civil de diversas formas, en realidad ha comenzado al socavar la democracia con la represión simbólica de perder derechos bajo el régimen de excepción.

Existen síntomas significativos en la población que este modelo se fractura al interior, la corrupción es galopante, la justicia no funciona, el temor se generaliza ante cualquier falsa acusación anónima, es similar a tiempos pasados 1932 con un “estado policial” contra el ciudadano; las fracturas también son visibles en el abandono del país de muchos fanáticos de la actual administración, simplemente salen hacia el exterior vendiendo todo ¿por qué si este es su paraíso? ¿por qué sacan su dinero del banco? Si hay confianza.

El inicio de esa guerra silenciosa también refleja los modelos geopolíticos regionales y mundiales ¿por qué visitar Rusia e invitar a Putin al Palacio Nacional en San Salvador? ¿por qué una delegación de los republicanos de EE.UU se exhibe en la ciudad? ¿Es para validar la democracia en decadencia y saludar la nueva administración inconstitucional o enviar el mensaje a EE.UU en proceso electoral presidencial?

¿Cómo denominar este inédito segundo período de la actual administración?

Las características son conocidas bajo el signo de la imposición, el temor, la arbitrariedad de las autoridades, abuso de poder, militarización de la sociedad, negación de Derechos Humanos, cientos de víctimas mortales bajo custodia del Estado, el régimen de excepción prorrogado 27 veces… etc. pero no se observa una denuncia activa de la Iglesia Católica, ni las organizaciones religiosas protestantes, tampoco las potencias económicas del Sector Privado etc. en pocas palabras no existe capacidad de movilizar a nadie para paralizar a la nación, ni una fuerza de organización que se oponga a toda la arbitrariedad que vivimos, el silencio es tan ruidoso que se confunde con la complicidad.

La guerra se inicia con la calificación del enemigo, así sea en Europa con la guerra de Ucrania, la Franja de Gaza, Líbano o El Salvador, nada bueno saldrá de esta tragedia.