El Salvador y su música

Suplemento Amigos

@DiarioCoLatino

En el Centro Nacional de Registros CNR, quedó registrado en legal forma durante la presente semana el Álbum “ Nelson Alfaro… Mis Canciones “ , que contiene las Obras musicales del Autor y Compositor salvadoreño NELSON ALFARO, ex integrante de grandes agrupaciones en El Salvador, como Espíritu Libre, Grupo Hierro, Fiebre Amarilla, La Máquina, La Moda, Grupo Éxodo, entre otros.

Entre las Obras del Álbum Musical “ Nelson Alfaro… Mis canciones “, depositado e inscrito en CNR por su Autor y Compositor se encuentra el tema emblemático para las épocas inolvidables de la música en El Salvador, “ EL ARQUITECTO DE TU AMOR ”, el cual fue interpretado por primera vez por el cantante Berna Oliva, con la Agrupación Espíritu Libre, de la cual Nelson Alfaro, también fue integrante, y luego interpretada también por cantantes como Henry Mejía, Wilfrido Vargas, Grupo La Máquina, Salsalvador All Stars, entre otros.

El Álbum » Nelson Alfaro… Mis Canciones «, contiene además otros grandes temas como parte de las obras musicales escritas por su Autor y Compositor Nelson Alfaro, como: Todo y Más, Quiero más Música, Loco De Remate, Me Duele Saber que Te Duele, Turbulencia y Mesa Para 3, temas que ha sido interpretadas por diferentes agrupaciones que a través de los años has sido del gusto musical del público en El Salvador y el exterior a través de los diferentes medios de comunicación, como parte de una carrera musical exitosa del Artista, Músico, Autor y Compositor salvadoreño Nelson Alfaro.

Al cerrar esta nota dejamos con ustedes el mensaje que Nelson Alfaro, brindó para nuestro departamento de redacción este día: «Quiero en esta oportunidad, agradecer a Diario Co Latino, por permitirme expresarme a través de tan importante Medio de Comunicación, sobre todas mis grabaciones musicales las cuales hoy he tenido la oportunidad de registrarlas y protegerlas a través del CNR, como composiciones originales que en mi caso siempre van acompañadas de letra y música; y no es que esto sea un caso histórico y trascendental, pero si es para aprovechar también y mandar un mensaje a todos mis colegas y amigos compositores, a que registren sus canciones porque esto yo lo venia pensando desde hace muchísimos años, me lo dijeron y me lo decían muchos amigos, muchos colegas… regístralas; porque hay una canción como El Arquitecto de Tu Amor, por ejemplo que ha sido grabada por más de 20 Agrupaciones, y ustedes las encuentran en las redes sociales por supuesto».

«Quiero aprovechar también y hacer un llamado para que todos los que somos Autores y Compositores registremos nuestras canciones para que protejamos el talento que Dios nos ha dado; igual quiero también aprovechar para agradecer a toda la gente que me ha mandado un saludo, un abrazo, una felicitación en este nuevo proyecto y una vez más se ve que sí los artistas salvadoreños somos queridos. Igual todo mi agradecimiento por el apoyo al público en general en el país y en el exterior, a mis colegas y amigos músicos y de manera muy especial a mis buenos amigos de Diario Co Latino y a la gente que ha participado en el área de asesoría para dar este primer paso de Inscripción y Depósito de mis Obras Musicales en el Centro Nacional de Registros de mi amado país El Salvador», finalizó Nelson Alfaro.