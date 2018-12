“Cerramos bien el año 2018”: César Villalona

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El economista César Villalona cuestionó los diagnósticos económicos de FUSADES y recalcó que las cifras oficiales del Estado proyectan un crecimiento estimado del 2.6 % para el presente año, además de una inflación muy baja.

“Cerramos bien el año 2018. La distribución de los ingresos también se ha mejorado. Hay una economía que crece y está estable, no estamos hablando de maravillas, pero no vamos a aceptar el planteamiento de FUSADES de que las cosas van mal, que siempre somos el último, cuando el año 2006 ya recibíamos menor inversión extranjera que Nicaragua, cuando Ana Vilma de Escobar estaba al frente de PROESA y gobernaba ARENA, se ha duplicado la inversión extranjera que dejó ARENA”, dijo.

En su informe FUSADES afirma que el crecimiento sigue débil y frágil, el cual no genera suficiente empleo que satisfaga a las familias y contribuya a reducir la migración”.

Afirmó que tanto la recaudación por IVA como la recaudación del Impuesto Sobre la Renta han crecido y esto tiene relación directamente con el crecimiento económico. “La economía camina, hay inversión privada, hay inversión pública, hay más empleo, están creciendo las exportaciones en un marco de estabilidad de precios y la situación financiera del Gobierno ha mejorado”, explicó.

Recordó Villalona que el primer gobierno del Frente comenzó con “todos los números en rojo”, heredados de los gobiernos de ARENA que se despidieron del Estado con más de 27 mil despidos y un crecimiento de -3.5 %.

El experto puso en duda los análisis elaborados por FUSADES, algunos de los cuales, según dijo, estarían sesgados. “FUSADES a veces hace análisis de clima de negocios a partir de preguntas a empresarios y los empresarios le dan opiniones políticas, si está gobernando ARENA Simán le dice ‘todo va bien’, Poma le dice ‘todo va bien’, y Murray Meza le dice ‘todo va bien’; y si está gobernando el FMLN Simán siempre dice ‘las cosas no van bien’, entonces, la información del clima de negocios siempre sale de entrevistas a empresarios”.

Para Villalona la economía crece sostenidamente y aunque hay gente que no se ve beneficiada por el crecimiento que aún es bajo, la estabilidad económica también es clave. “Hay gente que puede decir ‘bueno a mí no me dice nada el crecimiento económico, no tengo trabajo’, pero si hay un hundimiento de la producción, si cae la producción de granos básicos, la producción industrial, de textiles, eso se va a reflejar en una caída del empleo, montón de gente despedida”, destacó.

Una de las variables, el crecimiento del crédito de la banca a las empresas ha sido del 10 % hasta octubre, mientras que el año pasado fue del 4 % y el año va cerrar con esa tendencia, afirmó el economista.

“Vamos a cerrar el año con más créditos de la banca a las empresas. Es imposible en un país donde está prestándole más dinero a los empresarios que caiga la producción, la banca le presta sobre todo a la gran empresa”, agregó.

Otra variable que indica el crecimiento es la compra de maquinaria, equipo, herramienta y materia prima al exterior. “Cuando en un país como El Salvador crece la producción industrial, crece la importación de máquinas y materia prima porque el país no lo produce”, explicó.

Villalona criticó la satanización del sector público por parte de la derecha y recordó que la contratación de empleados por parte del Estado tiene que ver con la demanda de servicios y atención de parte de la población, como el caso de la salud, educación y seguridad pública, entre otras.

“Para los que hablan de que el Gobierno tiene grasa y que quien trabaja en el sector público es un vago, eso no es así. Cuando tienen un problema necesitan a la policía, la madre y el padre necesitan que le eduquen a sus hijos, la gente se enferma y va a un servicio de salud, no tiene nada de malo”, señaló.