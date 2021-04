Zúñiga dice que EUA mantiene una “exitosa relación” con El Salvador

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, brindó una conferencia de prensa telefónica para hablar sobre su reciente viaje a Guatemala y El Salvador, así como los esfuerzos del gobierno Biden-Harris en el tema migración irregular en la región.

El funcionario estadounidense señaló que el objetivo de abordar y prevenir la migración irregular en la región es importantes, y por ello es que se concentró en los encuentros no solo con el gobierno y funcionarios, sino también con miembros de la sociedad civil, sector privado y miembros de la prensa nacional de ambos países.

Añadió que corroboraron que la migración irregular “no es un asunto de un año a otro”, en lo que respecta a la migración de centroamericanos hacia los Estados Unidos. “Nuestras sociedades están tan vinculadas que cuando algo va mal en cualquier parte, nos afecta a nosotros. Entonces, el compromiso nuestro es de corto, mediano y largo plazo”, manifestó Zúñiga. Respecto a las medidas inmediatas que se han decidido tomar conjuntamente con los países del triángulo norte para frenar la migración de niños y niñas, Zúñiga aseguró que pretenden construir nuevos mecanismos de cooperación entre las autoridades de los países involucrados, en este caso México, Guatemala, Honduras y El Salvador,

“Lo que requeríamos todos era un esfuerzo para coordinar nuestras actividades, para asegurar que personas que necesitaran protección podrían acudir a esa protección de manera que no tuvieran la necesidad de cruzar fronteras o de llegar hasta los Estados Unidos para acudir a ese apoyo”, comentó.

En lo respecta a la relación diplomática entre El Salvador y Estados Unidos, luego de trascender que el presidente Nayib Bukele se negara a reunirse con el enviado especial, en respuesta al “desaire” que funcionarios de la daministración Biden le asestaron, Zúñiga comentó que se tiene una buena relación en todos los niveles con el Gobierno de El Salvador, inclusive, entre la embajada de Estados Unidos y el presidente Bukele.

“En términos de los detalles del porqué decidieron no aceptar nuestra petición para ver al presidente, tendría que hablar con el Gobierno de El Salvador. Yo puedo decir que, para mí, la visita, como comenté, fue un éxito y todos los líderes, los presidentes, tienen su agenda y su trabajo que hacer, y no le doy mucha importancia porque lo que vemos aquí es que tuvimos unas reuniones plenamente exitosas”, afirmó Zúniga, con lo que confirma que Bukele se negó a recibirlo.

Tal como se afirmó ayer, Bukele no quiso recibir a Ricardo Zúñiga, al parecer en represalia por no ser recibido en febrero de este año. Sin embargo, aunque el funcionario estadounidense haya dicho que se mantiene una relación estable y “exitosa con El Salvador”, no se sabe a ciencia cierta, si estas acciones por parte de Bukele, tras no recibir a un funcionario de alto nivel de EE.U.U traerá repercusiones para el país a futuro.