Zelenski dice no estar dispuesto a dialogar con Rusia ahora

Washington/Sputnik

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró que no está dispuesto a negociar con Rusia por el momento. “Por hoy no (…) No conversaré con quienes dan ultimátums”, dijo en una entrevista concedida a la cadena CNN.

El líder ucraniano señaló que Rusia es “ nuestra vecina con una gran población” y “en todo caso tendremos que vivir como vecinos”.

Sin embargo, instó a no aliviar la presión sancionadora sobre Moscú y admitió la posibilidad de debatir el levantamiento de las restricciones particulares.

“No podemos levantar ninguna sanción ahora, no podemos negociar con Rusia ahora, no podemos tener una conversación sustantiva con Rusia hasta que no abandonen nuestro territorio. Después de eso, sí, podemos empezar a discutir la política de sanciones, el levantamiento de sanciones individuales”, afirmó Zelenski.

El mandatario dejó claro que uno de los temas del diálogo debería ser también las reparaciones de Rusia.

“La diplomacia, el diálogo. Podemos involucrar a los líderes de todos los países y todas las instituciones”, insistió.

Moscú y Kiev celebraron varias rondas de negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación militar especial que continúa Rusia desde el 24 de febrero. La última tuvo lugar el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada.

El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó tras la reunión que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.

Sin embargo, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció el pasado 7 de abril que el anteproyecto de un acuerdo de paz presentado por Ucrania contenía cláusulas diferentes a las propuestas hechas en Estambul.

A mediados de mayo, Putin calificó de “prácticamente suspendido” el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que “no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo”.