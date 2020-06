Yuri Rodríguez se proyecta como campeón mundial del fisicoculturismo

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El laureado fisicoculturista salvadoreño, William Yuri Rodríguez, quien ganó el oro en los Juegos Panamericanos 2019 y se agenció el subcampeonato mundial ese mismo año, es un atleta frontal y a quien no le tiembla el pulso a la hora de vaticinar sus resonantes éxitos.

Por tanto, el atleta ya tiene claro su objetivo para este atípico 2020, que se ha visto afectado tanto en el deporte como en otras aérea por la pandemia del COVID-19, y ese es: proclamarse campeón mundial del fisicoculturismo.

De esto y más habló Yuri con Diario Co Latino.

– ¿Alguna reflexión sobre la vida durante la pandemia?

En la vida siempre hay obstáculos. La desintegración familiar, la pobreza, el abuso, la cárcel, etc. En fin, emprender en la vida es un reto y somos pocos los que aceptamos el desafío. Hoy es la pandemia, ayer era otra excusa, mañana algo te puedes inventar, pero cuando los objetivos están claros… tenemos que ir tras ellos, contra viento y marea.

– A su criterio, ¿por qué el atleta salvadoreño no ha ganado, ni gana en la alta competencia?

Pienso que los aspirantes a atletas son flojos y acomodados, que practican el deporte por moda o por complacer un capricho propio o ajeno. Así, nunca será prioridad y jamás podrán destacar a nivel internacional. Afuera, hay atletas comprometidos que anteponen el deporte, antes que cualquier otra meta en la vida.

– ¿Qué ha hecho durante los días de la cuarentena?

Como siempre y mientras llega la estabilización de esta situación, me he estado preparando muy fuerte. No permitiré que nada se interponga en mi preparación y objetivos.

– ¿Cómo ha sido la rutina de trabajo?

Desde que comenzó la cuarentena llevamos más de sesenta entrenamientos en casa. Los primeros entrenos fueron con palos, botellas y herramientas básicas, pero poco a poco, con esfuerzo propio y con la ayuda del INDES y la Federación de Físico, hemos logrado hacer un mini gimnasio al que no doy tregua y es que las excusas no existen, porque, al final, lo único que hablará y quedará reflejado en la tarima será el trabajo fuerte.

– ¿Cuál es el próximo gran reto y objetivo?

El Campeonato Mundial en la ciudad de Xian, China, del 4 al 9 de noviembre. Lo único que anhelo es estar más que listo para competir, escuchar el Himno Nacional arriba del podium, descifrando que soy campeón del mundo y que al fin podré descansar un mes.

– ¿Otro sueño deportivo entre manos?

Sí, la posibilidad de realizar en nuestro país el Campeonato Panamericano de Físico se vuelva realidad en los últimos meses del año, a través del esfuerzo y gestiones de la presidencia del INDES a cargo de Yamil Bukele; nuestro presidente, Fabrizzio Hernández, y el presidente de la Federación Mundial, Rafael Santonja.

Por tanto, sería una gran oportunidad para cubrir de gloria el nombre de El Salvador, presentando un evento de esta magnitud universal.

– ¿Su mensaje para los atletas y la juventud?

Hay que ser integral, pero hay que priorizar y si el deporte no es prioridad, entonces, no es un deporte de alta competencia, nada más es un “hobby”.

No se puede pretender practicar el deporte como juguete y salir a competir contra verdaderos atletas que desayunan almuerzan y cenan soñando y viviendo para el deporte.

Además, mi mensaje es claro: unos ponen excusas y yo no sé qué significa eso, esperando que en el deporte y en los estudios no se pongan excusas y se asuman los retos.

El salvadoreño es fuerte, valiente y capaz y así es como quiero que se nos identifique en cualquier parte del mundo.