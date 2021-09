«Yo no volvería a votar por él (Bukele)»

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante la resolución emitida el viernes por la Sala de lo Constitucional «usurpadora», como es catalogada por diversos abogados expertos en Estado de Derecho, donde estableció que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, podrá competir en la contienda electoral 2024 para la presidencia de la República, y puede quedar reelecto si los salvadoreños así lo desean, ciudadanos consultados por este rotativo no comparten dicha resolución.

Al menos así lo reflejó una serie de entrevistas que se realizó en el Centro de San Salvador. «Yo sinceramente no volvería a votar por él (por Nayib Bukele) porque no me gustó lo que hizo con el bitcoin, porque no le siento la necesidad en el país cuando hay más necesidad en invertir en infraestructura para las escuelas y arreglar carreteras», comentó Griselda Ayala, de 22 años de edad, quien transitaba por la Plaza Cívica en este sábado.

Similar fue la opinión de Reina María, quien afirmó no estar de acuerdo con una posible candidatura de Bukele, ya que impuso el Bitcóin. En la misma entrevista, María aseguró que no sabe qué es un Bitcoin.

Ricardo Molina, de 64 años de edad, afirmó que la resolución de la Sala de lo Constitucional «son actos desesperados como para mantener en un estado de zozobra al pueblo salvadoreño».

Sin embargo, no todas fueron opiniones negativas, aunque sí la mayoría. Por ejemplo, Javier Váldez, un joven que no entiende «cuál sería el problema si después de todo, no seríamos el único país que tiene una reelección, grandes países como Estados Unidos es legal para ellos la reelección, entonces, no veo el problema de que acá se pueda dar eso», expuso.

Otro salvadoreño a favor de una posible candidatura fue Ever Alexander, de 24 años de edad, «yo pienso que si va a competir de forma correcta, estoy de acuerdo, porque como en otros países se ha podido ver, que sí se puede reelegir todo y cuando sea democráticamente, pienso que sí».

En este marco, Diario Co Latino ha colocado un sondeo virtual a través de Twitter en la cual se les pregunta a sus lectores que si: ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la resolución de la @SalaCnalSV que abre la puerta para que el presidente Nayib Bukele pueda reelegirse?.