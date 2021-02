“Yo no quiero llegar a proponer más leyes, quiero reformarlas para que se apliquen”

Samuel Amaya

Roberto Rivera Ocampo es un emprendedor en la distribución de frutas y verduras y otros artículos de primera necesidad, con su negocio Lapapa Lapapa fundado en 2018.

El excandidato a la vicepresidencia de la República busca ahora una diputación por La Libertad por el partido VAMOS.

Perfil

Actualmente, Ocampo tiene 46 años, nació en Acajutla, Sonsonate y a sus 4 años se mudó a Mejicanos, allí vivió hasta sus 19 años, ya que dos antes asesinaron a su padre, y Roberto decidió salir del país y se fue a estudiar a Europa. 4 años en la Universidad de Lyon, de Francia, donde estudió Lenguas Extranjeras Aplicadas, luego se ganó una beca y se fue a culminar su carrera en Inglaterra, y luego regresó a Francia, para hacer su maestría de Traducción. En el mismo país realizó otra maestría en relaciones internacionales con especialidad en América Latina y Europa.

En el 2002 regresó al país y desde entonces ha estado trabajando con organizaciones sociales, en temas de desarrollo local, en temas de cooperación internacional, protección social

En el 2017 se interesó en participar en la política como candidato independiente en las elecciones legislativas de 2018; sin embargo, no tuvo las firmas necesarias para concursar, es por ello que un año después le propusieron ser candidato a la vicepresidencia, pero fue vencido por sus rivales políticos. Actualmente, corre por una diputación por el departamento de La Libertad por el partido VAMOS.

-¿Por qué aspira a hacer diputado?

“Desde que tengo uso de razón he estado insatisfecho con cuestiones bien básicas como el servicio al agua, al transporte colectivo, con los servicios que nos da el Estado, también siento que casi siempre los que logran estar representados en la Asamblea Legislativa son aquellos que están organizados y que son parte de las gremiales, y eso no tiene nada de malo, pero el problema es que nosotros, los que vivimos en colonias populosas, los que usamos el transporte público, los que no tenemos agua todos los días, no estamos representados y, por lo tanto, esos temas van pasando las décadas y nadie está para insistir que se modernicen dichos servicios”.

“Yo quiero llegar a representar a estos sectores y a otros que históricamente han quedado afuera del desarrollo, y lo único que a veces que reciben en campaña es algún regalo de un político, pero los agricultores, productores, personas del sector doméstico, de personas que se dedican a oficios diversos como la fontanería, carpintería etc, ¿quién vela por ellos? Entonces, yo creo que hay una falta de representación en la Asamblea”.

-¿Qué propondría usted, si llegase a quedar en la Asamblea Legislativa?

“Yo no quiero llegar a proponer más leyes, creo que el país está saturado de leyes, lo que hay que hacer en este país, es reformarlas para que se apliquen, obviamente hay unas iniciativas de ley que han estado en discusión por décadas y tenemos que hacer que por fin se aprueben, porque que son relevantes para el desarrollo, una de ellas es la Ley de la Función Pública para que todas las instituciones del Estado no se llenen de activistas, de familiares, de plazas fantasmas. La otra es la Ley de Aguas, que no se aprueba porque hay demasiados intereses alrededor del líquido. Tenemos que llegar y no pararnos de la meza hasta que esa ley se apruebe”.

Además, Rivera Ocampo pretende reformar la Ley de la Micro y Pequeña Empresa para convertir y darle un giro total a la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), “esta se tiene que convertir en una incubadora y aceleradora de negocios y además queremos conseguir 50 millones de dólares para fondear un programa dentro de esa ley, para ayudarle a los negocios tradicionales a que se adapten a esta nueva realidad”.

“En el trasporte público hay que hacer una reforma, para que ese subsidio que hoy se dan a los transportistas, pueda ser utilizado de manera inteligente como parte de un plan de transporte y movilidad. El país necesita un plan de transporte y movilidad de al menos 10 años. Con casi $50 millones anuales de subsidio en 10 años (del plan) se tendrían $500 millones para un fondo para la adquisición de: unidades menos contaminantes y adaptadas para todos los públicos en particular personas con discapacidad; tecnología, infraestructura vial y capacitación, además necesitamos una serie de políticas y leyes para promover no solo el bus como medio de transporte”.

-¿Cómo pretende hacer dichas reformas y fomentar el diálogo, ya que un solo diputado no puede hacer reformas y mucho menos leyes, lo hace en conjunto los diputados con sus votos?

“Es cierto que las leyes se aprueban con base a una correlación y que necesitan 43 o 56 votos dependiendo el tipo de reforma o ley, pero yo creo que los diputados han olvidado que son políticos y tienen una representación, es decir, una legitimidad para hacer que las cosas funcionen, a que me refiero con esto, no se puede decir que no se tenía una correlación y por eso todo lo que se propuso en campaña no se puede hacer. Tenemos la obligación de tratar de generar acuerdos y un diálogo dentro de la Asamblea, y eso se logra demostrando capacidad técnica y de diálogo.

-¿Cuál ha sido su estrategia para dar a conocer sus reformas que pretender hacer si llega a ganar un curul?

“He estado en diferentes medios de comunicación y en las redes sociales estamos haciendo un trabajo permanente y obviamente las visitas de casa por casa con grupos, jóvenes y emprendedores, eso nos ha ayudado bastante a terminar de definir muchos de las ideas de las propuestas y sobre todo a identificar bien, dónde radican los problemas que tiene el país”.

-¿VAMOS se considera que no tiene pasado político y que no tienen las viejas mañas de algunos partidos políticos?

“No tenemos pasado político para que no nos puedan achacar. Hemos hecho un proceso de selección bastante interesante, hicimos lo correcto en llamar a personas que quisieran ser candidatos y tuvieron que pasar por un proceso de entrevista, capacitaciones y al final ser seleccionado. El partido VAMOS es un proyecto político que no agarra a cualquiera, lo que buscamos es construir un futuro con buenos profesionales”.

-¿Quién financia su campaña electoral?

“Parte de mi campaña, la hago yo y la otra la ha asumido mi partido, en proporción podríamos hablar de un 80 % mi partido, 20 % yo”.

Roberto Rivera Ocampo compite por ser diputado por la Asamblea Legislativa del departamento de La Libertad en la casilla 2.