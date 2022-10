“Yo confíe en usted, devuélvame a mi hija y a mi nieto”, pide madre a Bukele

Rebeca Henríquez

“Aunque sea cinco minutos sáquela para ver que ella está viva y sobrevivió de la pérdida de su hija, que es una cosa grave; es un delito que usted ha cometido. Usted ahora tiene un delito por haberla metido a este lugar y perdió a mi nieto…”, es el ruego que Anatalia Cáceres hace al presidente Nayib Bukele. Cáceres es la madre de una menor que perdió a su bebé, por causa de una golpiza que le dieron miembros de la Fuerza Armada al ser capturada durante Régimen de Excepción.

“Confíe en usted con la comida y con el dinero y mire usted lo que me hizo”, agrega con lágrimas en su rostro Cáceres.

Cáceres se presentó la mañana del jueves a la Tutelar de Menores Rosa Virginia, para exigir información sobre su hija, Karla Raquel García Cáceres, de 16 años, perdió a su bebé, de solo cuatro semanas de embarazo por una golpiza de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), cuando fue privada de libertad.

La madre fue apoyada por la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Diáspora Democrática en Resistencia (DDR), y El Salvador Movimiento Indígena Organizado (ESMIO).

Según Cáceres, su hija Karla fue capturada el 18 de junio, en la calle a los Cóbanos, caserío las Tablas, departamento de Sonsonate, a las 10:00 a.m., cuando salió a la calle para verificar si el transporte de la zona estaba por llegar.

En ese momento miembros de la FAES relacionaron a García con un joven que también esperaba el transporte y la privaron de su libertad.

“Los soldados agarraron a mi hija, la tiraron al suelo y la golpearon con la rodilla”, afirmó la madre, que salió en ese momento de la casa y les dijo a las autoridades que su hija era inocente.

Por respuesta recibió amenazas de los militares, de también capturarla a ella.

Por esta razón este jueves se presentó a la tutelar de menores, en donde denunció el hecho y pidió la liberación de su hija que fue capturada injustamente.

“Señor presidente, me refiero a usted y le pido que me haga el favor de devolverme a mi hija, porque mi hija es mía, no es suya, yo confíe en usted, devuélvame a mi hija y a mi nieto”, añadió la indignada mujer.

Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico de la Alianza Nacional, aseguró que de confirmarse la muerte del no nacido, la Constitución de la República reconoce a toda persona como ser humano desde el instante de la concepción y si el Estado salvadoreño le quitó la vida, significa que cometieron un crimen de lesa humanidad y la familia tiene el derecho de demandar a los agentes del Estado que han causado la muerte, en consecuencia, pidió al comandante general de la FAES, Nayib Bukele, que se responsabilice.

Cáceres dijo que las autoridades de la Tutelar no le informaron que su hija tuvo un aborto dentro de las instalaciones en el mes de septiembre y fue hasta el seis de octubre que un guardia de seguridad le confirmó que su hija perdió al bebé.

La Alianza Nacional presentó hace más de 72 horas ante la Corte Suprema de Justicia un habeas corpus, como recurso de amparo en el caso de Karla García; sin embargo, la organización expuso que el Órgano de Estado no mostró postura sobre el caso.