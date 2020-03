Y cero casos COVID-19

César Ramírez

@caralvasalvador

Los albergues en nuestra nación funcionan desde hace ocho días, medida de cuarentena que ha causado una enorme preocupación en los profesionales médicos por la improvisación, esencialmente porque no existe a esta fecha 18/MAR/2020 H:00:46 un solo caso de COVID-19 confirmado, mientras tanto el número de albergados asciende a 1,579 en 31 sitios.

Las medidas contra la pandemia mundial implican la circulación interna ciudadana, el cierre y reapertura del aeropuerto, decreto de emergencia, régimen de excepción, prohibición de reuniones de más de cincuenta personas, etc. se prohíbe el ingreso de extranjeros incluso a los ciudadanos de Centroamérica, lo cual en reciprocidad Guatemala respondió con similar acción; parece que se discute una visión de salud pública desde la óptica política y no desde la ciencia médica; se impulsa el aislacionismo versus la cooperación e integrismo, mientras las naciones de la región impulsan un convenio de apoyo ante el COVID-19, El Salvador no suscribió dicho acuerdo, es muy arriesgado apostar sobre nuestra superioridad en salud contra cinco naciones próximas geográficamente, mientras Honduras, Guatemala y Costa Rica reportan casos, Belice, Nicaragua y El Salvador permanecen en cero casos de COVID-19; aislarnos impedirá socializar estrategias de cooperación económica, científica, sanitaria o ayuda humanitaria que en conjunto emplearán otros pueblos, mientras nuestros vecinos publican documentos verídicos acá el sesgo es político partidario, ello refiere la miseria obsesiva del evento electoral en lugar de eliminar la desconfianza política entre partidos y opositores, hemos observado de nuevo mensajes cargados de odio contra la Asamblea Legislativa, contra adversarios, contra toda opinión diferente como si el enemigo no fuese el virus, sino la inteligencia de los médicos, políticos, epidemiólogos etc. ¿Iremos al desastre o ya lo observamos? Si no es epidemiológico será económico o ambos.

La suma de los mensajes equivocados hacia la nación y el mundo se repiten: el 9 de febrero golpe de Estado, 12/MAR/2020 Bukele publicó en su cuenta de Twitter sobre Italia “dejará morir ancianos” por COVID-19 la embajada italiana lo desmintió, el día 16/MAR/2020 el Gobierno salvadoreño afirmó que 12 ciudadanos viajaban hacia el territorio contagiados por COVID-19, lo cual rechazó el Canciller mexicano Marcel Ebrard; el manejo de la crisis no es transparente, todos los funcionarios son miembros del partido de Gobierno, no existe unidad nacional, por lo tanto esa verdad es sospechosa, así como: cero casos COVID-19.

