Xonico Lanza su nuevo sencillo “viaje en el tiempo”

El nuevo sencillo es de el genero urbano un tema muy bien recibido por el publico nacional e internacional

Una canción dedicada a todos los salvadoreños y latinos fuera y dentro sus paises y en parte de la canción un pequeño homenaje a nuestro presidente nayib bukele.

Xonico es un cantante salvadoreño de el genero urbano , trap y reggaetón con una trayectoria de más de 10 años

También es compositor y productor en la cual cada uno de sus canciones el es el actor absoluto de todas sus letras su propuesta musical es muy versátil y creativa te envita a bailar a disfrutar y te habla de muchas cosas que son basadas en la vida Real

Xonico es un ejemplo de los jóvenes latinos en los Estados Unidos que luchan día a día por alcanzar sus sueños y poner el nombre de el Salvador en alto.

Todos sus nuevos temas lanzados este año como disfruto, no medusa, embajadores ,viaje en el tiempo etc los pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple music, pandora , Google play, itunes YouTube etc..

Si quieres saber más de su música búscalo en todas las redes sociales y YouTube como xonicoofficial.