William Serrano, «Entrenador Mundialista de Kumite»

Rolando Alvarenga

@DiarioCoLatino

Durante su asistencia al reciente Campeonato Mundial de Karate en Dubai, para «couchar» o asesorar a Jorge Merino y Gabriela Izaguirre, el seleccionador nacional, William Serrano, aprovechó la oportunidad para examinarse y optar al título de «Entrenador Mundialista de Kumite», avalado por al Federación Internacional de Karate.

Al respecto, William contó a Diario Co Latino:»Nos examinamos casi un centenar de entrenadores disponiendo de 30 minutos para completar un test que incluyó: aspectos técnicos, tácticos, estratégicos, arbitraje, doping, políticas de deporte seguro en karate y sobre conocimientos generales del reglamento en diferentes circunstancias «.

Serrano, un ex campeón nacional e internacional y maestro de Kobudo, admite de que a pesar de su experiencia teórico-práctica en esta disciplina de las artes marciales orientales, no dejó de sentirse nervioso y tenso mientras resolvía el exámen, sintiendo que el tiempo no le iba a alcanzar para completarlo y fue hasta que le informaron que lo había aprobado con buena nota, que logró controlarse y volver a la normalidad. Lo anterior, dice, » porque es más chiche estar tirando patadas y trompones o dando indicaciones, que estar cien por ciento seguro de que uno está respondiendo bien un exámen de tanta exigencia y que se lo van a ponchar.

En consecuencia y para bien de El Salvador, este certificado avalado por al Federación Internacional de Karate, que preside el español Antonio Moreno, habilita a William Serrano para poder trabajar profesionalmente como «Entrenador Mundialista de Kumite» aquí en el país y en cualquier país afiliados a la Federación Internacional. Un rico expediente deportivo triunfando en eventos de la alta competencia, respaldan la experiencia y capacidad deportiva de William +99 kilos.