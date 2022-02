Vladimir Putin anuncia una operación militar especial para defender el Donbás

Telesur

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este jueves que decidió realizar una operación militar especial para defender a los ciudadanos que habitan en las regiones de Donestk y Lugansk ante las agresiones de Ucrania.

«He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial», declaró Putin en un mensaje dirigido a los ciudadanos rusos.

El mandatario ruso indicó que el objetivo del operativo es «proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años».

«Para ello, nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia», agregó Putin.

El jefe de Estado ruso subrayó que las circunstancias actuales exigen que Moscú actúe de inmediato y añadió que las “Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia».

Putin explicó que su país no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano y que a las autoridades rusas no se les ha dejado otra opción para proteger el pueblo de su país.

Vladimir Putin afirmó que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. «Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza», agregó.

Al mismo tiempo, recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación. «Ni en el momento de la creación de la URSS, ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó nunca a los habitantes de estos territorios o de los que conforman la actual Ucrania cómo querían organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad».

Putin dijo que se trata de la libertad de cada pueblo para determinar su propio futuro y el de sus hijos. «Y consideramos importante que todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania puedan ejercer este derecho: el derecho a elegir. Todos los que quieran», manifestó.