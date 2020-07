Viveristas esperan reorientación de fondos para venta de cafetos

Rosmeri Alfaro

Las asociaciones cooperativas de viveristas del país continúan a la espera de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) realice la compra de plantas de café para su siembra. La institución aseguró que “tiene meses trabajando para obtener los fondos que se necesitan”.

Según expertos, mayo y junio son los meses idóneos para iniciar la repoblación de los cafetales y, aunque los viveristas comunicaron que están teniendo pérdidas por la tardanza en el proceso, el Gobierno informó que elaborará un proyecto para comprar los cafetos.

El titular del MAG, Pablo Anliker explicó que, “se tiene que pedir aprobación para un refuerzo presupuestario a la Asamblea Legislativa que permita amparar esta solicitud”, por lo que debe preparar un proyecto con los datos del sector.

“Ya están los fondos y únicamente necesitamos la aprobación de la Asamblea Legislativa para realizar la compra. Esto es un hecho, no creo que los diputados les nieguen esta oportunidad”, expresó el funcionario.

El presidente del gremio de Viveristas de El Salvador, Noé García señaló que hay muchas plantas que ya no cumplen con los requisitos, ya que no todos los productores tenían los recursos económicos para mantenerlas y se suma la incertidumbre de venta.

“Ya se perdieron plantas, pero en lugar de perderlas todas esperamos que nos compren las que tenemos para poder sobrevivir. Esperamos tratar las pérdidas y no sea solo una forma de tranquilizarnos por razones partidarias”, indicó.

“Nosotros vivimos de esto, no tenemos ganancias exorbitantes, son un medio de subsistencia; si la compra no se da, quedaríamos en quiebra”, agregó García a Diario Co Latino.

El viverista Edwin Arévalo manifestó que significa un respiro que les compren estas plantas. “Tenemos de cuatro a cinco décadas de venir haciendo un vivero y, si no vendíamos este año, perdíamos todo el trabajo acumulado de toda una vida; esto es un impacto grande en lo psicológico, anímico y económico”, concluyó. Se espera que este día sea presentada la reorientación de un aproximado de $7 millones para la compra de 14 millones de plantas de café.