Virgilio hoy: Veinte siglos después

Caralvá

Intimissimun

La humanidad tiene la obsesión por el futuro, esa fracción de tiempo que debería ser predecible por el pasado, al final el pretérito es lo único que conocemos, de ahí que algunos afirmen “todo tiempo pasado fue mejor” lo cuales es falso, toda antigüedad no fue mejor que el presente; la acumulación de luchas sociales han provocado enormes cambios en la humanidad, entre esos podríamos incluir el invento de la agricultura, el pastoreo, la creación de instrumentos como arados, armas, escudos, imprenta etc. más reciente en nuestros días la innovación de los Derechos Humanos, las Repúblicas, economía de mercado, informática etc., otra innovación son las megápolis con millones de habitantes, los sistemas políticos etc. no obstante el futuro continúa en esa esfera de incógnita que nos impide adelantar un paso en nuestra visión individual o social, algunos ejemplos de esas variables impredecibles son: la guerra, el cambio climático, los movimientos sísmicos, los valores de mercados capitalistas, la siguiente pandemia o su mutación etc.

Muchos libros contienen ese sesgo de incertidumbre que presagia el futuro, algunas ocasiones se pueden leer como historias sagradas, el canon sagrado donde el tiempo permanece inalterable, me refiero a Églogas y Geórgicas/Publio Virgilio Moron – Madrid: Imprenta Central, 1879 – 368 pág. Prólogo Marcelino Menéndez y Pelayo; Égloga IV pág. 26

“Tu feliz consulado tanta gloria, ¡Oh Polion ilustre y generoso! Verá nacer, y lo dirá la historia. Bajo tu mando el crimen horroroso Huye, y con él perece su memoria En el mundo por siempre venturoso: Y verás renacer los grandes meses, Ricos sin tasa en abundantes mieses. Que el bello Augusto infante ha recibido Su aliento de los dioses celestiales: Veráse entre los héroes admitido, Y a él lo verán también los inmortales. El mundo en alma paz será regido Por las virtudes que hubo paternales. Y al fin de veinte siglos tal ventura El tiempo por gozarla se apresura. Y sus dones primeros de su grado La madre tierra, sola y sin cultura, Ha de ofrecerte, niños afortunado: Do quier verás nacer en la espesura, Con el nardo silvestre sonrosado, La yedra, que el olmo se asegura; Y el acanto mezclado a las tempranas Rosas, y flores de habas egipcias. Sus ubres llenas de licor sabroso Las cabras tornarán a la majada. Pacerá con los lobos en reposo La ovejuela, Veráse aniquilada Toda yerba de jugo venenoso” …

Algunos consideran que Virgilio escribió estos poemas entre 41 y 37 a. C. eso significa que veinte siglos después es el Siglo XXI, lo cual sería gratificante que su profecía se cumpliera.

Comprendo que a pesar de todo Virgilio anotó su predicción con una inmensa distancia de su tiempo, si hacemos el ejercicio de imitarle, nos proyectaríamos veinte siglos hacia el año 4000 con la imagen de un niño admitido entre los héroes e inmortales y paz en el mundo… esa imagen tiene una belleza incomparable.

