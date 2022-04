Violencia acá El Salvador (25-27MAR022)

César Ramírez

87 muertes durante el fin de semana entre el 25 y 27 de marzo 2022 es el lenguaje de la violencia que vive nuestra nación, así el Estado de Excepción fue implantado el 26 de marzo 2022.

La historia de cada ciudadano asesinado causa un daño irreparable a la familia salvadoreña, es una tragedia causada por grupos irregulares armados, son terroristas, su accionar durante años ha llenado de luto a nuestra nación, también durante años nos hemos pronunciado por soluciones de toda naturaleza; para comprender el fenómeno debemos aplicar la ciencia, el método científico, la estrategia académica, porque de otra manera la violencia iniciará su ciclo de oponer sangre a la sangre.

Definamos el concepto de Terrorismo: “Grupos irregulares armados o individuales que realizan actos desesperados, espontáneos, de extrema violencia indiscriminada, que puede ser de origen: religioso, político, narcotraficante, grupos irregulares, racista, nacionalista, étnico, cultural etc. contra poblaciones civiles indefensas, no respeta leyes internacionales, constitucionales, valores humanos, derechos civiles, religiosos etc. eventos ejercidos espontáneamente o planificados, sin distinguir defensa alguna, ni prevención de sus acción, no se identifican como autores y no poseen una línea política estratégica o plan de negociación con el Poder Legal en una sociedad democrática” etc. en pocas palabras son grupos antisociales que no desean integrarse a la estructura comunitaria organizada constitucionalmente, no tienen objetivos de realización generacional, ni académica, pero poseen cultura de organización criminal (extorsiones, secuestros, homicidios, conspiración para delitos etc.) son varias generaciones (abuelos, padres, hijos).

La solución no es nueva en la historia universal, son historias de horror porque el terrorismo no nació en el siglo XXI, sino desde la antigüedad, somos una especie animal que habla con la violencia, la diferencia es que hace poco tiempo, la represalia a este fenómeno también tiene leyes internacionales, pero eso no basta para que se ejecuten actos contra poblaciones indefensas, las guerras son un ejemplo visible durante siglos.

Me parece que el primer paso es aceptar la normativa internacional jurídica en casos de terrorismo, ejemplo: las leyes de Estados Unidos de América, pero existen más recursos en tratados internacionales; un segundo elemento es afrontar el problema como multinacional, porque es similar a nuestra realidad de subdesarrollo; un tercer elemento es académico: la antropología tiene soluciones para estos problemas con una propuesta de cambio cultural; Cuarto: Tratamiento político del desarme general, reinserción, abandono de las estructuras, renuncia al crimen organizado etc.

El daño es evidente en nuestra sociedad, pero puede ser peor, la violencia acá puede superarse con soluciones históricas.

