Vigilancia epidemiológica y autocuidado, claves en reactivación social de la población

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

El Observatorio Médico COVID-19 del Colegio Médico reiteró su llamado a la población a cambiar hábitos de higiene y cumplir con las medidas de prevención, enfocados en el autocuidado. Señala, además, la importancia de una vigilancia epidemiológica y campañas de educación en salud, desde las autoridades de Gobierno, en el contexto de la reactivación económica y laboral del país, la próxima semana.

El Ministerio de Salud reportó este 11 de junio su cuadro estadístico sobre el desarrollo de la COVID-19, con 3,481 casos confirmados; de estos, 195 graves y 128 críticos, además de los 1,826 casos activos, 68 fallecidos y 1,987 sospechosos.

El infectólogo, Jorge Panameño señaló que con los datos oficiales que proporciona el Sistema de Salud, haciendo la salvedad que son de los que dependen para hacer un análisis sobre la tendencia del coronavirus en el país, presentaron sus valoraciones con “criterios científicos” y asesoría académica internacional de centros de control de enfermedades e investigación de Estados Unidos y la República China de Taiwán. Coinciden en que en las cifras que presenta El Salvador “hay una relativa seguridad para comenzar el relajamiento progresivo del sistema de confinamiento de la población en los últimos meses”.

“Lo relativo lo digo, porque siempre habrá riesgos de rebrote, riesgo de iniciar segundas y terceras olas, siempre habrá; pero es un riesgo que se debe enfrentar en pro del bienestar y que este país encuentre su rumbo, para salir de las futuras crisis nefastas que se avecinan. Y, si mantienen una adecuada vigilancia epidemiológica, esto se podrá ir midiendo y si hay una situación que así lo amerite, se retoman las medidas que se han venido utilizando”, explicó Panameño.

Asimismo, reconoció que los dos sectores que cumplieron acatando las medidas de confinamiento domiciliario ha sido el pueblo salvadoreño, que respetó de manera “notable” las disposiciones de la cuarentena; y el personal de salud, la Policía Nacional Civil y el Ejército, que han cumplido la labor, aunque lamentaron la pérdidas de vida que se dieron en estos sectores, en especial en Salud, de lo cual expresó su preocupación e incertidumbre sobre la dotación de equipo de bioseguridad e insumos para prevenir el contagio; lo mismo en el caso de agentes de la PNC y soldados.

En cuanto al uso de espacios en los hospitales, Panameño manifestó su preocupación por la medida por razones de que ya están sobrecargados por atender otro tipo de enfermedades y, segundo, algunos establecimientos de salud como el Hospital Oncológico del Seguro Social (ISSS) atenderán a pacientes con COVID-19, cuando en muchos pacientes oncológicos sus sistemas inmunológicos están bajos.

“Son situaciones preocupantes, nosotros siempre recomendamos la creación de Unidades Especiales Temporales, para la atención exclusiva de esta situación; pero puntualmente, si los ciudadanos acatan las medidas de convivencia que deben estar vigentes por un tiempo indeterminado, como el distanciamiento social, medidas de higiene, el uso apropiado de la mascarilla y la educación en salud que origina cambios en la conducta de la población, no propaganda, sino que el pueblo entienda que entrará en un período especial, que pueden salvar su vida y la de los suyos”, reiteró.

Y ante la proximidad de una legislación que culmine con el confinamiento domiciliario, el infectólogo agregó “si salimos de forma desordenada, si no respetamos las normas y los principios que se indiquen, estamos creando las condiciones para que la pandemia no salga del país y esté presente por mucho, mucho tiempo”, por lo que invitaron a la población a estar pendientes de las recomendaciones que estarán girando como Colegio Médico y contribuir a derrotar esta pandemia.

Mientras, el experto en Salud Pública, José Adán Montes señaló que la población debe estar consciente de lo que significa la “apertura social y económica”, de los próximos días, enfatizando que la gente debe cuestionarse si necesita realmente salir de su hogar, como una urgencia por salud o el cobro de su pensión.

“La gente debe preguntarse qué hará para resguardarse del riesgo al que estará expuesta, usando mascarilla, guardar la distancia en el banco o el transporte colectivo, el uso del alcohol gel y que cada vez que crea que tocó algo contaminado que no lo use y evitar llevar el virus a su casa. Hay que hacer conciencia con la gente, porque este virus ha llegado y no sabemos cuánto tiempo estará, pero sí será largo. Es la prevención, es cuidarnos nosotros; si va a llover usemos paraguas o capa, entonces hagamos eso con el COVID-19, estemos conscientes de los riesgos”, indicó.

En cuanto a los lugares de mayor riesgo, el especialista en Salud Pública señaló, por orden de riesgo: hospitales, transporte público, bancos, cajeros automáticos, elevadores, mercados, supermercados, restaurantes, consultorios médicos, farmacias, vías públicas, vehículos y la casa.

“Las medidas de prevención son sencillas y prácticas, sabemos que tienen un costo al referirnos al alcohol gel o las mascarillas, pero son costos más baratos que ir a comprar la medicina, o pasar 7 u 8 días en un hospital con el riesgo de morir. Creo que el trabajo del periodista es importante en esta situación y es la educación en salud, porque las empresas ya tomaron sus protocolos y entendieron la importancia que sus empleados que lleguen bien, este es un trabajo de todos de contribuir a cambiar la conciencia de la gente con los hábitos de higiene y salud”, puntualizó.