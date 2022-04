Vigencia de los Derechos Humanos es la paz

César Ramírez

@caralvasalvador

La paz en El Salvador entre 1992 y 2022 ha sido por la vigencia de los Derechos Humanos.

La ausencia de Derechos Humanos es la historia opresiva que vivieron generaciones de salvadoreños durante el siglo XX por al autoritarismo.

Los Derechos Humanos no son un error bajo ninguna circunstancia, son fruto de un esfuerzo prolongado nacional e internacional, ejemplo: Acuerdo de Ginebra: a solicitud de los Presidentes centroamericanos y en el marco del mandato de buenos oficios que me confirió el Consejo de Seguridad a través de la resolución 637, del 27 de julio de 1989, (…) 1 El propósito del proceso será el de terminar el conflicto armado por la vía política al más corto plazo posible, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña… Ginebra 4 de abril de 1990. Javier PEREZ DE CUELLAR Secretario General de las Naciones Unidas.

Acuerdo de Caracas: cese del enfrentamiento armado y de todo acto que irrespete los derechos de la población civil… Caracas 21 de mayo de 1990.

Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos: I Respeto y garantía de los Derechos Humanos … San José 26 de julio de 1990.

Acuerdo de México: II Sistema Judicial y Derechos Humanos. 1 Acuerdos sobre reformas constitucionales destinadas a mejorar aspectos significativos del sistema judicial y a establecer mecanismos de garantía para los derechos humanos… Ciudad de México 27 de abril de 1991. Álvaro de Soto

Acuerdo de Nueva York: Comisión Nacional para la consolidación de la paz 25 de septiembre de 1991 Álvaro de Soto

Acuerdo de Paz de El Salvador (firmado en Chapultepec) Capítulo III Sistema Judicial

Consejo Nacional de la Judicatura.

Procuraduría Nacional para la defensa de los Derechos Humanos

16 de enero de 1992 Ciudad de México.

Ahora 26 de abril de 2022 se contabilizan 18,315 capturados bajo el Estado de Excepción, no omito referir que muchos poseen antecedentes terroristas y agrupaciones ilícitas, pero hay otras víctimas que no tienen delito alguno y son inocentes ciudadanos que no tienen antecedente alguno.

Nadie defiende ni justifica al terrorismo ni a sus miembros, pero debemos considerar que también en nuestra historia ha existido el Terrorismo de Estado en el cual se utilizaron métodos ilegítimos para provocar miedo y alcanzar objetivos políticos como el Golpe de Estado entre los días 2 y 3 de diciembre de 1931 y la dictadura del General Martínez.

