Vicente Fernández sigue la celebración con edición coleccionable de A Mis 80’s

@SAmigosCoLatino

El ídolo de México, Vicente Fernández sigue la celebración de una vida dedicada al mariachi con la nueva edición de su más reciente álbum A mis 80’s. Como homenaje a una excelente trayectoria de más de 55 años de carrera profesional y a menos de una semana del cumpleaños número 81 del ídolo de México, sale el día de hoy una edición coleccionable en vinil del más reciente álbum del máximo ícono del mariachi en México. Un nuevo motivo para seguir celebrando a una leyenda.

Realizado junto a Francisco Javier Ramírez López, íntimo colaborador de la familia Fernández por años, A mis 80’s presenta una exquisita selección de temas de Roberto Cantoral, Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, entre otros. A través de sus composiciones, don Vicente da rienda suelta una vez más a su potente voz que luego de más de 55 años de trayectoria sigue rompiendo hasta el más fuerte.

Lanzado este pasado mes de diciembre, A mis 80’s contiene temas como “La Barca”, “México Lindo y Querido”, “Juro que Nunca Volveré”, “Luz de Luna”, “Se Me Olvidó Otra Vez”, además de su sencillo “Cuando Me Digas”. Además el álbum contiene “A mi Nieto”, un poema con el que don Vicente teje un puente con las nuevas generaciones al dedicar este track a sus nietos, continuadores de su enorme legado.

Con la versión en vinil de este bello álbum los seguidores del Charro de Huentitán podrán disfrutar, en un imponente formato visual, de la obra pictórica utilizada para la portada: la pintura A MI PADRE, realizada por Alejandra Fernández hija del rey de la música mexicana. Esto sin dejar de lado las bondades auditivas del rey del formato físico, mismo que hace sentir aún más cerca esta selección de tracks que se suman al monumental legado que a lo largo de los años nos ha dado el Ídolo de México, Vicente Fernández

Tracklist de A Mis 80’s en:

1 El Caballo de Mi Padre

2 Corazón Corazón

3 Cuando Me Digas

4 Ya No Insistas Corazón

5 La Barca

6 Se Me Olvidó Otra Vez

7 Luz de Luna

8 El Aplauso

9 México Lindo y Querido

10 Juro Que Nunca Volveré

11 Cielo Rojo

12 Janitzio

13 A Mi Nieto (Bonus track)