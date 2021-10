Vía Campesina de El Salvador denuncia que no hay políticas públicas para pequeños agricultores

Gloria Orellana

@DiarioCoLatino

Oscar Recinos, miembro de la comisión política de Vía Campesina El Salvador, señaló que como pequeños agricultores están viviendo un contexto difícil agudizado por la Pandemia del COVID-19 y sin políticas públicas claras para este sector de la vida nacional.

“Estamos siendo testigos de mucha importación de alimentos, que sólo vienen a afectar al productor local. Sabemos que el Gobierno ha hecho compras a nivel internacional, incluso, a sobre precio, como lo hemos leído en informaciones periodísticas dejando de comprar a los productores nacionales “, lamentó Recinos.

A 25 años de su fundación, Vía Campesina realizó el Foro: “Retos y Desafíos de la Agricultura Familiar Campesina”, con el fin de evaluar la actual situación de productores de la tierra y su papel en la seguridad alimentaria en el país. Recinos atribuyó que la ausencia de un plan concreto para la agricultura en el país, está generando una migración masiva del campo hacia Estados Unidos, ante la falta de alternativas para trabajar en el territorio nacional.

“Esas 98 mil familias que han salido del país, en lo que va de este año, es producto del abandono que hay en el campo por este Gobierno”

“Como Vía Campesina, queremos este día (el jueves) hacer una inflexión del trabajo. Y vamos a construir nuestras demandas frente al Gobierno y la Asamblea Legislativa y Ministerio de Agricultura, para buscar respuestas”, agregó Recinos.

Sobre el anteproyecto por la Soberanía Alimentaria, que presentaron ante el órgano Legislativo en el año 2008, Recinos señaló que este ha sido ignorado en su totalidad.

Por lo que solicitó a la nueva legislatura, abrir un espacio de diálogo, para buscar soluciones y priorizar la producción agrícola local, segmento importante para alimentar a la población. Y también se garantice la tierra, el agua y las semillas nativas.

“La pandemia del COVID-19, nos ha tenido aislados por toda la cuarentena y toda la situación que se ha venido dando. Sin embargo, la población campesina ha seguido contribuyendo a la soberanía alimentaria del pueblo salvadoreño con los granos de la canasta básica, maíz, frijol, arroz y la pequeña ganadería y pesca, en condiciones adversas “, reafirmó Recinos.

En materia de créditos, advirtieron los representantes de Vía Campesina que de cada cien dólares que van al sector agropecuario, solo cinco van al sector de pequeños agricultores. Que consideran una “muestra” de la ausencia de trabajo con el sector campesino.

“El Gobierno ha hecho grandes anuncios, como lo aprobado con la Asamblea Legislativa, de 1, 200 millones de dólares, de los cuales 600 millones de dólares son para el sector café y 600 millones a los pequeños productores, pero al hacerse el sondeo entre el sector, encontramos que nadie ha recibido ningún crédito “, explicó Recinos.

Mientras, Guadalupe Esquivel, presidenta de Fecoracen, que integran la Vía Campesina de El Salvador, como mujeres que viven en el área rural, manifestó la preocupación por el descuido del sector agrario que ha quedado sin incentivos para la producción de alimentos en el país y que afecta a las mujeres que producen la tierra.

“Nos están haciendo consumidores de los alimentos que traen de fuera. Y para nosotras las mujeres la economía y soberanía alimentaria es un aporte al país y nuestro hogar”, expresó la dirigente campesina.

“Nosotras venimos como mujeres campesinas a exigirle al Gobierno que retome la responsabilidad que le corresponde para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en el país. Porque nos preocupa que tanto el campesino y campesina, sufran las grandes pérdidas en la producción que ahoga a nuestro agro, lo que nos obliga a migrar o trabajar fuera dejando sin producir la tierra y no es porque lo queremos así, sino porque no hay incentivos para nosotras”, dijo Esquivel.

Asimismo, denunció que el Gobierno está “secuestrando estas tierras” con vocación agrícola para convertirlas en espacios de grandes construcciones urbanísticas y comerciales, con lo que desincentivan la producción agrícola.

“Somos campesinos y campesinas que velamos por una soberanía alimentaria, que demandamos no sólo la producción de alimentos, sino también la educación y la salud. Hay un descuido grande de lo que se había logrado en estos derechos educación y salud. Vivimos un momento grave y unidos debemos exigir nuestros derechos”.

“Estamos en una situación grave, en salud, lo único que atienden es COVID-19, y las otras enfermedades han quedado relegadas. Tenemos niñas y adolescentes embarazadas, que es la manifestación de violencia contra la mujer y todo va quedado en silencio o pasa desapercibido, cuando es responsabilidad del Gobierno”, consideró Esquivel.

En el aniversario 25, María Ana Calles, representante de la comisión política de la Vía Campesina de El Salvador, reiteró que las políticas públicas del Gobierno, carecen de alternativas de desarrollo integral para el sector.

“No son políticas que vienen a solucionar problemas que vivimos el sector campesino productor. Trabajamos la tierra y tenemos un rol muy grande. La mujer campesina mucho más, porque es productora, cuidadora, enfermera, pero el Gobierno que tenemos no nos escucha, no ha dado señales que habrá una política de cara al desarrollo de las mujeres rurales y los campesinos es por eso que lanzamos este grito de ayuda”.

“Le estamos diciendo al gobierno del presidente (Nayib ) Bukele, que no haga más populismo, grandes cantidades de dinero en spots televisivos, pero no asigna un presupuesto para la agricultura campesina. El presidente en su discurso no dice nada de cómo harán esa política, ni cómo van a ejecutarla para el sector agropecuario campesino. Exigimos apertura y apoyo al sector “, finalizó Calles.