Veteranos y excombatientes exigen a Bukele aprobar pensión de $200

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Veteranos de guerra y excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) exigieron al presidente de la República, Nayib Bukele, aprobar un decreto transitorio para que la actual pensión de $100 sea incrementada a $200, así como la primera cuota de $500 como parte de la indemnización. La Ley establece que la pensión debe aumentar gradualmente cada año hasta llegar a $300. José Santos Melara, representante de la Asociación de Excombatientes del FMLN, pidió a la Asamblea Legislativa recortar el presupuesto de Seguridad, para cumplir lo establecido por los Acuerdos de Paz y otorgar a este sector de la población la pensión que corresponde de $200, porque ésta no ha sido incrementada de acuerdo a la ley.

“Desde que llegó este presidente está violando la ley de los veteranos al no cumplir con todo lo que establece la ley, entre ello, las pensiones e indemnización. No estamos pidiendo que aumenten el presupuesto porque con solo no se lo roben, con eso nos ajusta. El año pasado nos quitaron $40 millones de nuestro presupuesto y ahora otros $40 millones, en total el gobierno le debe a los veteranos $80 millones y debemos reclamárselo”, recalcó.

Asimismo, dijo que en la propaganda electoral cuando los políticos visitan las comunidades para pedir el voto, es una buena oportunidad para cobrarles los millones que les han quitado de las pensiones. La petición es aprobar un decreto transitorio donde se establezca el pago de $200 como pensión, es “transitorio” porque la cantidad a la cual tienen derecho los veteranos y excombatientes son $300, ya que en 2023 debe aprobarse los otros $100.

Este sector de la población también piden la aprobación de otro decreto transitorio para el pago de la primera cuota de indemnización por $500, es decir, cada año recibirían dicha cantidad hasta completar el monto total de $3,000 tal como lo establece la ley. “El anteproyecto de ley fue presentado a la Asamblea Legislativa, salieron los diputados del Frente a recibirlo y fue presentado a la junta directiva, las compañeras que lo recibieron se han ganado una serie de insultos y atropellos del partido de Nuevas Ideas, no podemos callarnos ante la violación de nuestros derechos”, externó Melara.

Los veteranos y excombatientes reiteran que además de una pensión de $200, también solicitan incremento en los programas de vivienda, inserción productiva, becas para los hijos y pago de gastos funerales a las familias de fallecidos.