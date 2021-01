Veteranos preocupados por declaraciones del presidente Bukele

Oscar López

En el marco de la conmemoración del 29 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, veteranos y excombatientes externaron su postura ante la actual coyuntura política y social que vive El Salvador, sobre todo ante algunas declaraciones confrontativas hechas por el presidente de la República.

“Nos preocupa la voz disonante del presidente (de la República) queriendo borrar la historia y pretendiendo reconstruir su propia historia a su propia manera, queremos decirle que no lo vamos a permitir”, dijo José Santos Melara, directivo propietario del Instituto Administrador de Beneficios y Prestaciones Sociales para los Veteranos y Excombatientes.

El directivo propietario del Instituto aseguró que el gobierno tiene deudas con los veteranos, “el Instituto está secuestrado por los ministerios de Gobernación y Hacienda, no nos han cancelado todos los beneficios”.

“Del presupuesto asignado para el 2020 hay más de $11 millones que están entre Gobernación y Hacienda, eso no nos lo quieren dar, le debemos a 13 mil 640 veteranos a los que no se les entregó su pensión el año pasado, le debemos a tres mil 822 becarios a los que no se les pagaron sus becas, le debemos a las viudas y este gobierno se está haciendo el loco”, dijo el directivo propietario del Instituto de Veteranos.