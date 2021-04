Veteranos en huelga de hambre por violación a sus derechos

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ricardo González, presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (AVEFAES) y miembro de la junta directiva del Instituto del Veterano, se declaró en huelga de hambre como medida de presión ante la violación a sus derechos por parte de funcionarios del Instituto del Veterano y el gobierno central, pues afirmó ser víctima de persecución y represión al no mostrarse a favor del partido Nuevas Ideas.

“Me voy a quedar en este portón del Instituto del Veterano con los que me quieran acompañar de manera indefinida, porque soy funcionario y juramentado como miembro de la junta directiva y nadie me puede privar el derecho, porque fui electo por el voto popular del universo de veteranos de guerra y hoy se me niega la entrada, no se nos puede violentar ese derecho”, expresó González.

Asimismo, enfatizó que el gobierno no ha cumplido con las promesas a este sector, pues hasta el momento no hay transferencia de tierras para los veteranos, créditos preferenciales, programas para vivienda digna y atención médica; por lo cual exigen al Ejecutivo su inmediata mediación ante los funcionarios del Instituto que solo se dedican a maltratar y abusar de los derechos del sector de veteranos de guerra.