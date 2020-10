Verifican que integrantes de JED y JEM no tengan vínculos partidarios

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

En cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional emitida el 22 de julio de 2015, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) verificó el requisito de no afiliación de los ciudadanos propuestos por los partidos políticos para conformar las Juntas Electorales Departamentales (JED) y Juntas Electorales Municipales (JEM) que participarán en los comicios del 28 de febrero de 2021.

Roberto Mora -jefe de Planeación Estratégica y Gestión de Calidad del TSE- explicó que el proceso forma parte de las nuevas modalidades ordenadas por la Sala de lo Constitucional, donde la integración de los Organismos Electorales Temporales (OET) deben ser por ciudadanos sin afiliación política y ser capacitados con suficiente tiempo de anticipación para cada evento electoral.

Mora detalló que para detectar cualquier vinculación partidaria entre las propuestas hechas por los institutos políticos, el TSE comparó la información con los números del Documento Único de Identidad (DUI) de los afiliados, que fueron entregados en una memoria USB proporcionada previamente por el Tribunal.

“A los partidos les asiste el derecho de hacer su propuesta de ciudadanos para integrar estos organismos, la Sala estableció que ante el Tribunal no tuvieran vinculación formal o material con los partidos políticos, ese requisito quedó establecido, retomado en los artículos 92 y 97 del Código Electoral”, sostuvo el jefe de Planeación Estratégica del TSE.

Añadió que todas las USB son mezcladas y no permite identificar a qué partido corresponden, para el procedimiento se instaló cuatro computadoras sin disco duro, tres para las pruebas de auditoría y una en la verificación del requisito de no afiliación, los representes de los institutos políticos constataron que no existía información almacenada. Las pruebas de auditoría permiten verificar la consistencia de la información como números de DUI contenidos en la memoria y cantidad de las personas afiliadas, pues el total de los afiliados debe coincidir con el registro en el dispositivo.

Asimismo, los datos de cada USB se verifican con la información de las propuestas de los partidos para integrar JED y JEM, mediante un cruce de números de documentos del total de personas afiliadas al partido, también se hace un muestreo de personas reconocidas públicamente, por ejemplo de la dirigencia para comprobar que aparecen afiliadas al instituto político.

Otra prueba es verificar los DUI de las personas que participaron como vigilantes de los partidos políticos en las elecciones 2018, cruzando la base de datos del TSE contra los contenidos en la memoria USB. Durante la verificación el Tribunal garantiza el resguardo de los datos personales sensibles, respetando los derechos de los afiliados, al final se destruyen los dispositivos con la información utilizada.

En este proceso participaron los partidos políticos, magistrados y auditoría del TSE, Fiscalía Electoral y Junta de Vigilancia.

Entre tanto, el magistrado del TSE, Noel Orellana hizo un llamado a los 5.5 millones de salvadoreños habilitados a ejercer el sufragio el próximo 28 de febrero de 2021, pues si la población asiste a votar masivamente, las elecciones se legitiman aún más. En la última elección la asistencia rondó el 48 % de los ciudadanos.