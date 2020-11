Vacuna contra COVID-19 será gratuita, universal y voluntaria

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La vacuna es la luz al final del túnel de la pandemia del Covid-19. Nayib Bukele, presidente de El Salvador anunció que la vacuna contra COVID-19 empezará a ser distribuida en el primer trimestre del 2021 y que será gratuita para los salvadoreños, quienes podrán voluntariamente aplicarse la vacuna para generar inmunidad a la enfermedad. El mandatario también pidió no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas de bioseguridad mientras no se aplica la vacuna.

“La vacuna la tendremos el primer trimestre del año 2021, negociamos con los cuatro laboratorios. ¿Cuánto va a costar? mucho menor a lo que paguen los demás países, va a ser más barato, pero le hago la pregunta ¿cuánto vale una vida humana y las miles de vidas humanas que salvemos? será al igual que el tratamiento en los hospitales, en UCI del hospital de El Salvador, será gratuita y será universal y será voluntaria, lo mejor es que se la ponga, pero si no se la quiere poner puede no ponérsela”, dijo el presidente en cadena nacional de Radio y televisión.

No obstante, el mandatario enfatizó que la vacuna aún se espera que realicen las últimas pruebas para la autorización de ser distribuida entre la población, pruebas que no se realizarán en El Salvador, aclaró.

Bukele confirmó que se va a priorizar al personal de salud, que son aproximadamente 50 mil personas. De igual manera al personal de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y Protección Civil porque están más expuestos y serán encargados de la distribución de la vacuna a la población.

“La vacunación va a ser distribuida por el personal de salud con el apoyo de la FAES, luego iremos dividiendo por grupos etarios”, explicó.

De estos grupos etarios, Bukele explicó que serán los adultos mayores en recibirla, ya que son quienes más expuestos están a la mortalidad del coronavirus. “La mortalidad que hay en nuestro país, es muy pequeña, ya que son los mayores de 80 años los que representan el 90% de las muertes”, dijo. Por lo que serán priorizados para ser inmunizados.

Seguido de los ciudadanos arriba de los 50 años. Entre 70 a 79 años son 173, 441 mil personas 26% de la población. De 60 69 años son 277,021, que es un 24% de la población y 50 a 59 años son 398, 908 personas.

“Con un grupo pequeño de vacunación, podemos reducir en un 90% las muertes por COVID-19. Luego cuando empezamos a vacunar a las personas con obesidad, hipertensión, obesidad mórbida, la protección llega a un 99.9% de las muertes, es decir, que si nosotros logramos vacunar a los mayores de 50 años podemos reducir el 99.9% de las muertes”, aseguró.

Bukele mencionó que entre las ventajas es para quien incluso no esté vacunado, “Las personas pueden decir no puedo usar la vacuna de Astrazeneca, no puede escoger, si hay cuatro vacunas vamos ir usando las que van llegando todas. Vamos a ir utilizando las vacunas que van viniendo”, enfatizó.