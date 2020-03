Vacuna china contra neumonía COVID-19

(200311) -- BEIJING, March 11, 2020 (Xinhua) -- A researcher of Stermirna Therapeutics Co., Ltd. shows the experiment to develop an mRNA vaccine targeting the novel coronavirus in east China's Shanghai, Jan. 29, 2020. (Xinhua/Ding Ting)

BEIJING/Xinhua Está previsto que algunas vacunas contra la neumonía COVID-19 estén listas a la brevedad para los ensayos clínicos, aseguraron hoy martes funcionarios chinos en una conferencia de prensa. Los científicos chinos han acelerado el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 mediante cinco métodos, que incluyen la vacuna inactivada, la vacuna de subunidades de ingeniería genética, la vacuna basada en vectores de adenovirus, la vacuna de ácido nucleico y la vacuna basada en vectores virales de gripe, detalló Wang Junzhi, académico de la Academia de Ingeniería de China. Wang indicó que la seguridad de las vacunas ha sido prioritaria en la investigación y el desarrollo. Ahora se espera que la mayoría de los equipos completen la investigación preclínica en abril, en tanto que algunos están avanzando más rápido, dijo Wang. Algunos grupos de investigación han comenzado a reclutar voluntarios y han presentado solicitudes para realizar ensayos clínicos a la Administración Nacional de Productos Médicos, agregó el académico. Wang también dijo que la investigación y el desarrollo de las vacunas contra COVID-19 en China, a un ritmo no menor que otros países, se han realizado de manera científica, estandarizada y ordenada. La vacuna basada en vectores virales de gripe se encuentra actualmente en experimentación con animales para pruebas de seguridad y eficacia, mientras que la presentación de solicitudes para realizar ensayos clínicos está programada para finales de abril, dijo Lei Chaozi, funcionario del Ministerio de Educación. Lei explicó que el ministerio ha pedido a las universidades de alto nivel, entre ellas la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua y la Universidad de Xiamen, así como a centros de investigación científica y empresas relacionadas, que aceleren el desarrollo de la vacuna contra el nuevo coronavirus, proceso que comenzó a partir del Año Nuevo Lunar chino. La investigación sobre vacunas que realizan universidades de China ha sido promovida de acuerdo con marcos legales y reglamentos, agregó. Un funcionario de la Comisión Municipal de Salud de Shanghai anunció el lunes que se espera que una vacuna desarrollada en la municipalidad entre en ensayos clínicos a mediados de abril.

