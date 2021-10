Unidad del Seguro Social Atlacatl a la deriva en citas médicas

Gloria Orellana

@DiarioCoLatino

José (nombre ficticio) trabaja en la Unidad Médica Atlacatl del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), quien muestra la copia de referencia del año pasado de un paciente al que le realizaron una resonancia magnética y su diagnóstico y atención médica no se le ha proporcionado a la fecha, ante la carencia de médicos con especialización en ortopedia.

“Hay una infinidad de pacientes que están en un proceso de renovación de citas, y no hay un tan solo ortopeda que vea los casos, como los problemas con los hombros. Y para colmo la especialidad de Ortopedia se irá de la Unidad Atlacatl, en el lugar que antes ocupó el hotel Siesta. Un lugar más grande para poner a disposición, pero mientras tanto los derecho habientes están en una situación difícil”, afirmó José.

Asimismo, comentó que en otro caso un paciente que consultó por padecer de una enfermedades de sus huesos, por ahora, no hay nadie quien lo atienda o que ordene una ultra de los tejidos blandos y del hombro. Por ahora, las personas están soportando el dolor de articulaciones y otros padecimientos, dijo.

“Es difícil obtener el número de los pacientes en esta situación, pero lo difícil, es que solo hay tres médicos y están dependiendo de las horas que tienen cada uno en su día de consulta”.

Otro aspecto que afecta a los derechos habientes es la cantidad de pacientes que no se han visto de los casos nuevos, a los que se suman los citados y los de controles postoperatorios que hay médicos que no quieren revisarlos porque lo consideran “una gran responsabilidad”, y los pacientes están esperando la respuesta.

“Hay otro caso de una persona que no puede caminar y la cita se la dejan para el otro año, o sea, se encuentra en el limbo. Y este paciente al no poder caminar, no puede ir a trabajar y tampoco tiene incapacidad. Y el ortopeda que lo ha visto dos veces, lo ha revisado y no le da incapacidad porque no le corresponde a él dar ese diagnóstico, y eso es lamentable”, sostuvo José.

A esa crisis de reprogramación de citas, el l ISSS, enfrenta un posible caos, la semana próxima, ante el fallo de los servidores que estarían en inactividad por al menos 15 días, según las declaraciones de integrantes del SIMETRISSS, que no ocultan que podrían registrarse problemas en la entrega de los medicamentos.

Sobre la falla de los servidores del ISSS, las autoridades han informado que se debió a un supuesto “ataque informático”, y que en las unidades se procesaría la información a mano, aunque actualmente han interrumpido la programación de citas y otros trámites administrativos.